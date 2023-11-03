羅密歐與祝英台｜李漫芬入行17年首次擔重戲做妓女：開心到喊出嚟

無綫（TVB）劇集《羅密歐與祝英台》有不少經驗老到的藝員演出，其中陳、陳茵媺、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、馬海倫更是其中的表表者，但同時《羅密歐與祝英台》也有不少新晉藝人，其中羅毓儀、黃碧蓮、史穎喬等人也有很好的發揮機會。《羅密歐與祝英台》中飾演性工作者Rose姐的李漫芬在早前爆喊戲的演出十分突出精彩，但其實今次是她首次出演配角。



李漫芬好有發揮。（《羅密歐與祝英台》截圖）

「司儀專業戶」李漫芬

講起李漫芬，大多數人只會記得她曾擔任無綫娛樂新聞台主持，就算記得她曾出演過劇集也大多只是一些不太起眼的小角色。事實也是如此，在《羅密歐與祝英台》之前，李漫芬曾出演過不下40套劇集，但清一色也只是些「一次起兩次止」的角色，更多的是連角色名都沒有的閒角。

呢幕戲好感人。（《羅密歐與祝英台》截圖）

收到劇本開心到喊

李漫芬接受《香港01》訪問時，直言對監製的信任十分感謝。她說：「好感恩監製給予我這機會，是真的！我記得當我回公司拿戲劇本打算回家準備，在回程在車上我已急不及待打開看。不久已哭了，係開心到哭了出來。」

出位。（《羅密歐與祝英台》截圖）

入行17年來最重戲份

她續說，這是她第一次收到的，有史以來最多戲份的一次。她說：「這是我在TVB 17年來最有發揮最多戲份的角色，而且化妝頭髮戲服都好靚，感恩遇上謝謝監製陳維冠給我這機會讓我發揮小宇宙，挑戰自己，我也賺了很多友情。」

TVB女藝人李漫芬（Fanny）的官方資料指她於1984年出生，直到她於2016年結婚時被傳媒質疑報細年齡，但她依然死口不認，亦拒絕透露真實年齡。（資料圖片）

前輩陳豪鼓勵：是上天在試練你

談到今次參演《羅密歐與祝英台》的經歷，她也說很感謝鄭則士（Kent哥）的鼓勵。她說：「最近又有一次拍攝鄭則士Kent Gor早到 ，我那場沒有他的，他就在旁看，他說得出上次大概6至7年前的合作，還說我做娛樂主播時已留意了我，那次傾談他給了我很多鼓勵和支持。我真的好感謝他。陳豪這個好前輩好對手常鼓勵我，佢話每個人都有高低潮，低潮，是上天在試練你，看您的底蘊有多少，他叫我不要氣餒！」

李漫芬第一集已經出現。（《羅密歐與祝英台》截圖）

演妓女得老公百份百支持

除了同事、前輩，她從家人、粉絲之中也收到很多的鼓勵。她也說：「最大挑戰是拍撒嬌戲。大家都知道我平時唔係咁，我同自己講要豁出去演，盡力做好。老公百份百支持， 由接這角色到準備和拍攝，他同我說：『放心拍，屋企有我頂住！』有時買東西，老闆和服務員也會叫我『Rose姐』，還會有唔識的粉絲pm我鼓勵我。」

李漫芬和老公。（資料圖片）

被網民嫌「醜」：每個行業都會有人潑冷水

自李漫芬入行17年以來，有不少網民都批評過她的外表，甚至說她是醜，不適合做藝人。對於這些負評，李漫芬表示從來也不會受影響。她回答得十分正面，說道：「每個人都有追尋夢想的路，有些人行得易，有些人行的困難，只要腳踏實地每步盡力做好就無悔了！ 其實每個行業都有機會有人潑你冷水，只要您自己是喜歡和享受那工作，那些難聽的話，其實不重要。年輕時當然有為這些說話唔開心，但好在我似爸爸一樣好堅強，好快就會忘記 ，瞓一覺就沒事，最開心是時收到當年有份說這些話的人，多年後找我，說以前看錯了我，原來我不是他們想那樣的，仲變成了支持者，我又更加感動了。」

李漫芬曾擔任娛樂新聞台記者多年。（網上圖片）

李漫芬參演過不少劇集，不過大多是飾演閒角。（網上圖片）

李漫芬參演過不少劇集，不過大多是飾演閒角。（網上圖片）

李漫芬撈埋婚禮司儀

踏入第18個年頭，李漫芬亦已成為人妻育有一名5歲大的女兒。她坦言做全職媽媽不容易，但幸好有另一半全力支持，而且事業上有更多的發展，近年也擔任了不少婚禮司儀。她說：「老公睇完同我傾我的動作、語氣等，真係好開心呀。拍戲要看通告時間，肯定不是每天朝9晚5。試過有客人長子結婚，次子結婚都找我，又剛有人客7年前拍拖我幫佢家姐做結婚司儀，剛上個月他們結婚又搵我做司儀，能夠讓新人把自己的名字記在心7年，您說這不是值得開心的事嗎？好足夠了！」