黎明被網民狠批「歌手殺手」　盤點A Music戰績有人三年冇出過碟

最近有網民在討論區LIHKG以「黎明唔捧JW簽嚟把X?人哋走咗先幫人出歌」的話題，被網民狠批「歌手殺手」，成為網民焦點討論熱話，並指JC從歌手身份已經轉行教唱歌，無心再在幕前曝光。其實過往黎明與林建岳開設的東亞唱片公司（A Music），大批旗下的簽約歌手都約滿選擇轉頭其他唱片公司，以下會盤點A Music約滿不續約的歌手，以及現時旗下簽約的歌手。

有網民在討論區LIHKG被狠批黎明是「歌手殺手」。（討論區LIHKG）

黎明一手捧紅衛蘭衛詩

講到A Music歌手，相信大部份樂迷第一時間就會想起衛蘭和衛詩這一對姊妹。眾所周知這一對姊妹是黎明一手捧紅及發掘的。衛蘭是雷頌德穿針引線介紹給黎明認識，而黎明當時認為對方的聲線獨特，便向她招手簽約成為旗下藝人。衛蘭翻唱黎明的金曲《我這樣愛你》及《情深說話未曾講》英文版本深受樂迷喜愛，當年衛蘭出道時更保持神秘不公開容貌樣子，直到23歲生日當天發佈新專輯才向媒體正式曝光。

衛蘭的容貌要在2005年《903叱吒樂壇Mini Live曝光會》中才公開。（節目擷圖）

自衛蘭爆紅後，有不少唱片公司向她的妹妹衛詩招手加盟，之後黎明為免雙方會成為競爭對手，後來衛詩也簽約成為其他歌手。衛蘭和衛詩二人都是在2005年簽約A Music，不過衛詩在2009年爆出與藝人關楚耀在日本被指控吸毒，在同年間黎明向記者表示已經終止與衛詩的合約。而衛蘭則在2015年結束與A music 11年的賓主關係。不續約的原因是因為決意想改變音樂風格：「我覺得好好聽呀，當然我覺得K歌有佢好嘅位，但我唱得太多喇，我想探索更多唔同類型嘅嘢，咁作為一個歌手先至有成長。」衛蘭和衛詩與A Music結束唱片合約後轉投華納唱片，不過已在今年正式宣佈約滿，現時未有再簽約其他公司。

講到A Music歌手，相信大部份樂迷第一時間就會想起衛蘭和衛詩這一對姊妹。（張嘉敏攝）

JW初出道公司堅持不讓容貌曝光

同衛蘭初出道情況一樣是簽約A music，公司故裝神秘堅持不讓歌手容貌曝光的有JW（王灝兒）。JW當年出道已經橫掃所有新人獎，她的出道歌曲《掛念好友》深受樂迷喜愛，在更與師姐衛蘭合唱《男人信甚麼》，成為大hit合唱歌。A music先後為JW發行兩張唱片，不過在2015年卻選擇約滿後離開結束五年的賓主關係。JW結束與A music的合約後，在2015年轉投Sunny Idea繼續發展音樂事業，直到2021年簽約TVB成為旗下藝人，更以歌唱和拍戲事業發展。

JW擔任《J Music》嘉賓。（電視截圖）

楊千嬅兩年約滿後不續約

除了黎明一手發掘所捧紅的歌星外，在樂壇擁有天后級地位的楊千嬅曾經也是A Music的簽約藝人。楊千嬅出道至今曾經與多間唱片公司合作過，她在2004年至2006年簽約「金牌娛樂」，其經理人黃柏高推到事業巔峰，之後楊千嬅與「金牌娛樂」結束兩年的賓主關係，在2007年至2009年轉投A Music，並且在當年舉行紅館演唱會，以及在兩年間先後發行三張唱片，三張唱片全部也獲得不錯的成績。楊千嬅約滿後再轉投「寰亞娛樂」，而現時簽約「華納音樂」（中國及香港）繼續發展演藝事業，更在世界各地舉行巡迴歌唱演唱會！

楊千嬅在世界各地舉行巡迴歌唱演唱會！（陳順禎攝）

陳小春簽約A Music三年冇出過任何唱片

同楊千嬅一樣已經出道一段時間擁有極高知名度的男藝人陳小春他在2006年簽約環球音樂（正東唱片）並在2011年結束五年的賓主關係，之後轉投A Music，在合約期間並沒有獲得公司投資而推出過任何唱片。他在2014年約滿A Music，結束三年的賓主關係，之後在2015年簽約「寰亞音樂」至今依然是其公司的藝人之一。

陳小春在內地人氣甚高。（影片截圖）

A Music今年中舉行記者會隆重推介三位新人

其實A music至2004年成立至今，仍然堅持提攜新世代歌手。今年中其公司更舉行傳媒見面會，安排三位新進歌手雅荍(Sophia)、凌雪怡(Apple)及YUTAl公開向大家介紹。三位跟在記者招待會上向傳媒介紹入行經過，Apple表示是透過參加學校唱歌比賽，其唱歌影片在社交網上hit爆，有接近80萬點擊率，獲得唱片公司欣賞簽約成為歌手。至於YUTA就是透過廣告中的宣傳，通過面試時試音，而得到賞識簽約。講到最後一位Sophia，她從12歲便開始學唱歌，參加過接近30場的唱歌比賽，透過唱歌老師推介而到唱片公司試音成功獲取，而有機會成為歌手！