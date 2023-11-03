香港人在北京｜孖陳展鵬床下底激吻　吳若希：唔知呼唔呼吸好

台慶劇《香港人在北京》，今晚（3日）9點半翡翠台播映大結局，「港仁」陳展鵬和「Helen」吳若希（Jinny）兩公婆能否和好如初成為焦點所在！據知，港仁在文創園編劇仔小春（程碩男飾）幫助下，成功氹番老婆，惟過程相當驚險，港仁和Helen陰差陽錯下被黑幫「追殺」，其間展鵬更葉問上身，喜感十足；兩人最終逃命至床下底，更患難見真情在床下底深情咀嘴，破鏡重圓！

展鵬搵編劇仔幫手追番個老婆！

展鵬同Jinny喺床下底上演情深一吻，睇Jinny個樣就知冧豬啦。

講到床下底咀嘴場口，連以超性感睡衣上陣拍劇都唔驚的Jinny竟然嗌尷尬，她早前接受無綫娛樂新聞台訪問時說：「點解好地地我哋要喺床底Kiss？大家就要留意劇情！拍呢場Kiss戲其實有輕微嘅尷尬，因為喺床下底大家嘅氣息好近，我又冇太多親熱戲經驗，成日都擔心kiss緊時呼唔呼吸好，好驚我呼吸時對方吸咗我呼出嚟嘅氣，咁樣好似唔係幾好，因為二氧化碳嚟㗎嘛！」展鵬則笑言冇乜尷尬：「今次我嘅演繹方式係唔想咁演戲，想貼地同真實啲。拍呢場戲其實好舒服，當你回想番同另一半嘅回憶，再親熱番嘅時候，係有一種喜悅同緊張嘅感覺。」

展鵬同Jinny喺床下底上演情深一吻，睇Jinny個樣就知冧豬啦。

展鵬同Jinny喺床下底上演情深一吻，睇Jinny個樣就知冧豬啦。

點知搞搞吓畀黑幫「追殺」，展鵬仲玩到葉問上身。

今晚另一焦點是歌唱比賽決賽場口，身為歌手的Jinny、戴祖儀和吳業坤將齊齊獻聲！以透視長裙上陣的Jinny大晒招牌長腿，獻唱坤哥首本名曲《陽光點的歌》；「寶怡」戴祖儀和「石磊」坤哥則合唱兩人有份創作的《想跟你好好道別我怕來不及》，因耳患問題感到自卑的石磊更會突破心理關口，以手語向寶怡表白，最終他又能否抱得美人歸？「阿喱」洪永城、「Funny」傅嘉莉和「淼淼」陳星妤的感情線同樣值得留意，Funny將跟着愛慕她的富二代方晴（付嘉飾）遠走非洲，阿喱最終能否把握機會追回Funny，還是重投女神淼淼懷抱？密切留意今晚大結局的《香港人在北京》。