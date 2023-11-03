香港人在北京｜陳展鵬大結局爆肚自嘲「劇情膠」　細數三個離奇位

TVB台慶劇《 香港人在北京 》今晚（3日）踏入大結局，結局眾望所歸港仁（陳展鵬飾）和Helen（吳若希飾）兩公婆和好如初，石磊（吳業坤飾）參與歌唱比賽決賽時以手語向寶怡（戴祖儀飾）真誠表白，感動全場，而阿喱（洪永城飾）亦成功追回Funny（傅嘉莉飾）。不過，當中就暗藏三個離奇位，令結局不過不失！

結局眾望所歸港仁（陳展鵬飾）和Helen（吳若希飾）兩公婆和好如初。（節目截圖）

阿喱（洪永城飾）成功追回Funny（傅嘉莉飾）。（節目截圖）

吳若希陳展鵬床下底玩錫錫

港仁（陳展鵬飾）為了讓老婆Helen（吳若希飾）平息憤怒，重現老土劇情「英雄救美」，預先跟朋友夾定搞大龍鳳，安排臨時演員企在酒店大堂位置，綁架自己及老婆，打算落車之後大打出手拯救妻子，展現雄風嘅一面。港仁竟然反而被朋友出賣，連同拍攝團隊反偷拍呢一場「大龍鳳」劇情。

而呢一場「大龍鳳」演繹港仁嘅陳展鵬竟然喺劇中講咗「寫咗咁耐啲劇情仲咁膠」，完全講中觀眾心聲，而另外另一個場景中陳展鵬同飾演妻子嘅吳若希，兩公婆竟然匿埋喺床下底見到蟑螂，用「錫錫」呢一招防止雙方會大嗌，劇情超級老土！

演繹港仁嘅陳展鵬竟然喺劇中講咗「寫咗咁耐啲，劇情仲咁膠」，完全講中觀眾心聲！（節目截圖）

陳展鵬同飾演妻子嘅吳若希，兩公婆竟然匿埋喺床下底見到蟑螂，用「錫錫」呢一招防止雙方會大嗌！（節目截圖）

吳業坤想喊竟一滴眼淚都冇

石磊（吳業坤飾）街上遇到曾向寶怡（戴祖儀飾）喺餐廳提出同佢求婚嘅男仔攤牌，而對方話俾佢聽寶兒已經拒絕求婚追求，仲俾返寶怡嘅日記簿佢，呢一刻石磊化解咗之前嘅誤會，竟然想喊！

不過呢一場戲細心一睇，吳業坤演繹石磊呢一個角色，可以話未符合角色要求，因為想喊竟然一滴眼淚都滴唔出嚟，難以同觀眾交代！

寶怡（戴祖儀飾）喺餐廳拒絕同佢求婚嘅男仔！（節目截圖）

吳業坤演繹石磊一角，想喊竟然一滴眼淚都滴唔出嚟！（節目截圖）

吳若希參加比賽唔理評判反對臨時換歌

Helen（吳若希飾）參加唱歌比賽嘅時候原本打算唱現實中嘅手本名曲《越難越愛》，但竟然喺比賽途中自把自為換歌，完全唔理到評判嘅反對，仲叫埋飾演一角石磊嘅吳業坤上台彈結他伴奏，大唱出對方現實版飲歌《陽光點的歌》。

其實既然參加的歌唱比賽，應該要尊重比賽嘅規則，雖然話齋「故事劇情純屬虛構」，不過之後可能會有啲觀眾睇完呢一幕，第日歌唱比賽嘅時候會重複呢一個情節，正所謂「戲如人生，人生如戲！」

Helen（吳若希飾）參加唱歌比賽嘅時候原本打算唱現實中嘅手本名曲歌曲《越難越愛》！（節目截圖）