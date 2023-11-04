meme尷尬笑伯伯遊港蒲蘭桂坊　AV女優浜崎真緒「野生捕獲」超興奮

meme網紅伯伯「Hide the Pain Harold」（András István Arató）靠一張網絡迷因圖（亦稱meme圖）紅足十幾年。這張「西裝骨骨」，手上拿着咖啡杯，對着鏡頭笑容燦爛又尷尬笑的白髮伯伯的照片，相信不少人都會有印象。原來近日他抵達香港！



meme網紅尷尬笑伯伯「Hide the Pain Harold」（András István Arató）到咗香港！（IG圖片）

據知meme伯伯「Hide the Pain Harold」此行到港是受memeland（9gag）邀請出席近日在香港舉派對活動。除了日前（02/11）在帆船維港遊外，昨晚（03/11）他亦出席了memeland於中環蘭桂坊的派對活動。他的出現所有人都感到興奮，搶住與他排隊影相，現場更出現了幾十人的人龍！合照的人都說他是「傳說中的人物」。

「Hide the Pain Harold」（András István Arató）「笑咗」2日，笑到硬晒軚。（IG圖片）

是次派對，日本AV女優浜崎真緒（DJ MAO）和台灣DJ妖嬌也受邀請出席為派對打碟。不要以為她年齡輕輕就「唔知掟」，原來也浜崎真緒和台灣DJ妖嬌 兩人也十分識貨，見到「Hide the Pain Harold」真人後更說：「原來佢係真㗎！！！」化身成小粉絲，超級興奮地找他合照留念。

日本AV女優浜崎真緒和meme伯伯「Hide the Pain Harold」合照。（林迅景 攝）

日本AV女優浜崎真緒和meme伯伯「Hide the Pain Harold」合照。（林迅景 攝）

台灣DJ妖嬌。（林迅景 攝）

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今年78歲的András István Arató是1名退休電機工程師，早年他將與太太到土耳其度假的相片上載至社交平台，巧合被圖庫（stock photo）公司Dreamstime留意到，認為他的笑容適合拍攝不同類型的圖庫照片，其中1張他坐在辦公桌前、手拿咖啡杯強顏歡笑的相片被世界各地網民用作創作材料，漸漸發展成meme「萬能key」的經典之一，意外令他爆紅！

meme伯伯András István Arató「Hide the Pain Harold」應該估都估唔到，自己影一張會令佢咁紅。（網上圖片）

事實上András István Arató不只在meme界出名，在其祖國匈牙利亦極具名氣，連國際品牌可口可樂在當地的分公司也曾邀請他拍攝廣告，而當地的電視台亦曾安排他參與節目拍攝。