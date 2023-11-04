朱千雪被爆明年回母校中大兼任講師　轉行大律師3年成法律界女神

現年35歲的前港姐季軍朱千雪（Tracy）近年淡出幕前，並正式轉行成執業大律師，但一舉一動依然備受關注。日前有網民在社交平台分享課程資料，並寫道：「朱千雪下學期來中文大學教書啦！！教law相關的科目。」原來朱千雪將於下學期為中大新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」擔任兼任講師！

朱千雪（Tracy）近年淡出幕前，並正式轉行成執業大律師。（IG@tracytschu）

有網民在社交平台分享課程資料，並透露朱千雪將於下學期回母校香港中文大學擔任講師。（小紅書圖片）

演講。（IG@tracytschu）

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朱千雪在2015年向TVB請假一年，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士課程，翌年畢業再進修香港城市大學法律博士學位，之後於一間著名律師樓實習，至2020年加入香港大律師公會前主席張健利的律師樓，正式成為執業大律師，主要負責民事及刑事訴訟。據知朱千雪自去年起兼任香港大學專業進修學院講師，早前曾有港大法律系學生分享短期實習的經歷，原來朱千雪還成為實習大律師的師父，徒弟仔更大讚師父是學習的榜樣！

朱千雪原來已升格做師父。（小紅書圖片）

朱千雪相當專業。（小紅書圖片）

據知朱千雪今次兼任「公共關係專題」講師，科目內容圍繞公關與法律的關係、失實陳述、誹謗等。消息傳出後，網民紛紛留言大讚朱千雪叻女，絕對是法律界女神，亦有人分享曾與朱千雪交流的經歷：「真人見過她，問過她關於在TVB的感受是什麼。她跟我說，每天凌晨2點多才能睡，6點多就要起來上班了。而且是幾乎每天都是這樣。說真的，聽上去當個藝人挺不容易的。」網民紛紛留言表示佩服！而雖然朱千雪近年已淡出演藝圈，但期間仍有接廣告工作，演藝事業沒有完全停擺。

仍有接廣告工作。（IG@tracytschu）