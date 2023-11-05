內地網民認錯何廣沛係胡鴻鈞　昔日TVB當紅小生被點錯相係天王

近年有不少香港藝人向內地發展演藝事業，同時香港內地兩邊走兼顧拍戲及接商演等。最近日TVB小生何廣沛獲邀到內地出席商業活動，相片被現場觀眾放在網上討論，不少人都誤以為他是胡鴻鈞。其實過往有不少藝人都曾被點錯相，更因而被廣泛報道及討論，以下一起來數一數吧！

請問何廣沛同胡鴻鈞究竟有幾似樣？（吳子生攝）

吳卓羲廣州出席品牌離場時被路人叫林峯

除了何廣沛被內地網民點錯相，三個月前吳卓羲在廣州出席品牌活動離場時亦也曾經歷過，有網民「小紅書」公開巧遇影片，最尷尬是巧遇吳卓羲的路人直接向當事人講：「林峯，你好靚仔呀！」而當下吳卓羲被捕捉到「擰頭」一刻，以及睜大眼睛望向對方，一度做出抿嘴唇的動作。不過當時就有網民留言指出可能路人是故意叫錯吳卓羲的名字變林峯，更寫上：「講粵語的不會認錯他們，只是有意的玩梗而已吧！」

最尷尬是巧遇吳卓羲的路人直接向當事人講：「林峯，你好靚仔呀！」。（葉志明攝）

方力申被內地網民點錯相係吳卓羲

除了網民認錯吳卓羲做林峯之外，方力申也曾經被內地網民點錯相以為是吳卓羲。方力申上個月在內地台山出席‪商業活動獻唱與鄧麗欣的大熱歌曲《好好戀愛》，演出後有網民在「小紅書」分享方力申演唱的影片，並留言指：「吳卓羲也來台山？他熱不熱呀？好掛住TVB。」貼文一出，有網友相繼搞笑留言寫上：「這不是石修嗎？」、「他是鄧麗欣男友吧！」不過事後方力申接受傳媒訪問時，就高EQ回應指認錯人是一件很正常的事情，覺得冇問題！

方力申被內地網民點錯相係吳卓羲，他接受傳媒訪問高EQ回應指認錯人是正常的事情。（陳順禎 攝）

吳若希被內地網民認錯成湯洛雯

而有份參演熱播台慶劇《香港人在北京》的吳若希，在拍攝TVB劇集《死有對証》外景時，在街頭被網民野生捕獲，其照片更被放在「小红書」公開作分享，該名網民上載影片僅表示「香港TVB藝人拍戲現場」，但就有網民相繼在留言寫上：「那個女的是馬國明現在女朋友！」也有網民指因為照片的畫質比較低質素，而且拍攝的鏡頭是遠景，一時三刻未有認出對方真正身份，實屬很正常的事情！

吳若希三個月前拍攝TVB劇集《死有對証》出外景，被內地網民錯成湯洛雯。（小红書截圖）

李治廷街頭拍戲被內地網民認錯成王力宏

除了吳若希在街頭拍戲被點錯相之外，李治廷在兩個月前也曾有同樣遭遇。當時有內地網民在街頭發現李治廷，隨即興奮打卡上載於「小红書」作分享，並寫上：「家人們，誰知道這是哪些明星嗎？碰到他正在拍戲，一時想不起來叫什麼。」有網民立刻留言指對方是：「王力宏！」另外也有網民回覆指出真正身份是李治廷，即時吸引網民紛紛留言討論，更寫上：「王力宏跟李治廷我分不出来！」其實李治廷初出道時，已被傳媒報道與王力宏的外型很相近，也屬於文青唱情歌路線，雖然李治廷出道多年，但仍經常被認錯是王力宏，相似度依然沒有減退！

其實李治廷初出道的時候，都已經被傳媒大事報道與王力宏的外型很相近。（小红書截圖）

李克勤馬來西亞被粉絲捕獲親民合照 竟慘被認錯成張學友

除了藝人拍戲期間被內地網民點錯相之外，今年6月李克勤跟隨明星足球隊到馬來西亞出賽，在當地被粉絲捕獲親民大方合照，但對方卻認錯他是張學友，並在「小红書」寫上：「你喜歡張學友的甚麼歌？」他繼續指自己從小到大已經聽張學友唱歌，隨即引起網民熱烈討論！

李克勤今年六月的時候跟隨明星足球隊到馬來西亞出賽，親民合照竟慘被認錯成張學友。（梁碧玲攝）

P1X3L成員歐鎮灝被內地網民認錯成吳亦凡

上月中還有一位屬於近年新世代歌手組合P1X3L成員歐鎮灝（George）在銅鑼灣出席活動時被內地網民認錯。該名網民在「小红書」分享巧遇他的經歷，並表示自己突然停下腳步拍下這一個畫面，更寫上：「銅鑼灣時代廣場偶遇帥哥小明星歌手！」雖然沒有標記帥哥小明星歌手是指那一位，不過有網民就留言表示是吳亦凡，並寫上「嚇我一跳啊，我以為是吳亦凡呢，我覺得顏值絕對比吳亦凡帥！」他繼續指相當親民停下腳步與粉絲合照和簽名，而且形象非常陽光。

P1X3L成員歐鎮灝（George）在銅鑼灣出席活動時被網民在「小红書」分享巧遇他的經歷。（小红書截圖）

黃宗澤尖沙咀街頭拍戲被內地網民認錯係郭富城

講到最後一位被點錯相的藝人，就是同林峯和吳卓羲認識多年的黃宗澤（Bosco），他在兩年前也試過在尖沙咀街頭拍戲時被網民捕獲，但就被對方認錯。Bosco當時正在拍攝《廉政狙擊》，身穿型格西裝外套和襯衫的他，不斷來回拍攝保姆車下車的一場戲，有網友在「小红書」分享一系列巧遇Bosco的照片，並寫上：「偶遇明星郭富城」。因此引起不少網民熱烈討論及關注，有網民懷疑對方的身份是古天樂，並不是郭富城，但眼利的網民立刻急忙揭出對方的真實身份，並寫上：「明明是黃宗澤，我以為自己看錯了！」