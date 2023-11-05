節目巡禮2024｜張曦雯暴雨夜濕身全透搶鏡　樊亦敏床照率先曝光

《TVB繼續創新節目巡禮2024》昨晚（4日）播出，介紹來年推出的王牌劇集及綜藝節目，當中有兩套劇集最為搶眼，分別是由馬德鐘、黃智雯、張曦雯等主演的《再見·枕邊人 》及由鄭則仕、樊亦敏等主演的劇集《神耆小子》！

《TVB繼續創新節目巡禮2024》率先播放《 再見·枕邊人 》預告片段。（影片截圖）

《TVB繼續創新節目巡禮2024》率先播放《 神耆小子 》預告片段。（影片截圖）

張曦雯突破尺度 無懼拍攝濕身鏡頭

講到張曦雯明年會播出的新劇集，她將會破格演出陷入另外兩位主演馬德鐘與黃智雯的三角關係，挑戰愛情黑暗劇集題材，在這次的演出更會突破尺度，在率先播放的短短1分鐘預告影片可見她有一幕在暴雨夜濕身全透鏡頭，性感指數爆燈，而她身上背心配上白色外套，因暴雨濕透了衣服，感覺像是透視一樣，令觀眾想入非非！

張曦雯在率先播放的短短1分鐘預告影片可見她有一幕暴雨夜濕身全透鏡頭，性感指數爆燈。（影片截圖）

樊亦敏為藝術犧牲 大騷白滑香肩美背

而樊亦敏有份參演的劇集《神耆小子》，她將會在劇中飾演鄭則仕的情人，兼協助打理同一個集團公關部門的工作，當中擔任主管職位。這一套劇是圍繞鄭則仕飾演的集團大佬為主線，而其他有份參與的演員分別有蕭正楠、曹永廉、傅嘉莉、冼靖峰、羅毓儀、李爾晨、陳榮峻等。從率先播放的預告可見樊亦敏竟然有床照鏡頭，意識相當大膽，而且她更露出白滑香肩美背，可謂為藝術而犧牲！