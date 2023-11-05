2020-2023年TVB劇集大數據分析　呢對係黃金組合一定高收視！

常言道：「呢套劇有邊個邊個，一定會好好睇。」無綫（TVB）有過百位藝員、演員，不過算得是小生花旦的就10隻手指都數得晒。由2020年起最近三年，TVB有收視好的劇集，亦有收視不如人意的。除了劇本、時段以及播出日子等因素影響對收視有影響外，與電影的道理一樣，演員陣容亦色色相關。那麼，從大數據中，誰是「收視福星」誰又是「爛片之王/后」？



《法證先鋒IV》是近年收視最高的劇集之一。（劇照）

2020-2023年之中，按年表現最好成績的是《法證先鋒IV》、《機場特警》、《殺手》、《逆天奇案》、《寶寶大過天》、《愛美麗狂想曲》、《家族榮耀》、《下流上車族》、《鐵拳英雄》、《隱形戰隊》、《破毒強人》、《有種好男人》，12套劇集。當中陳豪、李佳芯、江美儀的名字出現了三次，馬國明、陳展鵬、劉穎鏇的名字也出現了兩次。

江美儀都係「收視福星」。（《下流上車族》）

原來陳豪、李佳芯係黃金組合！（《愛美麗狂想曲》劇照）

李佳芯、蕭正楠、何廣沛、朱智賢、何遠東、林凱恩及胡㻗出席劇集《愛美麗狂想曲》的宣傳活動。（陳順禎攝）

《下流上車族》勇奪多項殊榮，成大贏家。（梁碧玲攝）

《大步走》收視真係麻麻...（《大步走》劇照）

近年劉穎鏇算多產，而且每次出現討論度都十分高。（《大步走》劇照）

李佳芯扮演智能人尚算有睇頭，但畫面呈現上有很大改善空間。（劇照）

2020-2023年，按年分析，表現最普通的12套則有《丫鬟大聯盟》、《C9特工》、《香港愛情故事》、《大步走》、《刑偵日記》、《拳王》、《雙生陌生人》、《童時愛上你》、《十八年後的終極告白2.0》、《輕·功》、《寵愛Pet Pet》、《香港人在北京》。當中陳展鵬、高海寧、黎耀祥、湯洛雯、張振朗、蔡潔的名字出現了兩次。

《大步走》走溫情路線，口碑不錯但不能反映在收視之上。（劇照）

《刑偵日記》由惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯及王敏奕領銜主演。（《刑偵日記》劇照）

誠然，受到外在環境、趨勢及觀眾習慣影響，每年的收視以至觀眾口味都略有不同，例如近兩年觀眾較熱衷於輕鬆的喜劇，而一些較抑鬱黑暗的劇集則較少捧場客。另外，其實某部份演員，如馬國明、陳豪、陳展鵬、劉穎鏇、江美儀等份屬多產演員，所以名字一定是「老是常出現」。最後需要說明的是，收視並不代表一切，而劇本、題材較不合大眾口味（不能說是差的劇本），更需要演技出色的演員去擔當重任！

高海寧近年出品都十分豐富。（《C9特工》劇照）

冇比較冇傷害，今年下半年TVB收視普遍較差，其實《香港人在北京》係好睇嘅。（葉志明攝）