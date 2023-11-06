《造星3》KLau收詐騙訊息　對方原是被困KK園區港人絕望求救！

香港人每日都收到詐騙電話、詐騙訊息，通常都是白撞扮熟開頭，再逐步騙人墮進騙局。《全民造星3》第六名、前男子組合ReVe成員劉瑞祈（KLau）日前都收到有詐騙訊息，他本來只是隨便問對方一句：「喺柬埔寨定泰國返工？」而對方竟即時招認自己正是被困「KK園區」的香港人，向KLau求救：「你幫我返到香港我一定會好感激你！」



KLau是《全民造星3》十強，近日他收到詐騙訊息。（Instagram:kayyyy_reve）

KLau日前在社交平台分享對話圖，指自己遇到被騙進「KK園區」的香港人，對方本來向他發送一條連結，叫他填資料登記美妝護膚網站、加入成為員工，並提供了一個在銅鑼灣的「公司地址」，報稱是人力資源、薪酬管理中介公司等，但拒絕提供卡片。

KLau指對方原本報稱人力資源、薪酬管理中介公司，邀他登記網站成為員工，（Instagram：kayyyy_reve）

KLau不容有詐，怕自己資料被盜取或電話被駭客入侵，很快便識破對方詐騙，問：「新型詐騙方式嗎？」由於近年爆出「KK園區」的消息，指有很多人被擄走、人口販賣或騙至KK園區、失去自由只能終日按指令「工作」，被迫成為騙徒等，他問對方：「喺柬埔寨定泰國返工？」沒想到對方直認不諱，向KLau承認自己正身處KK園區，很想走但走不到。

對方向KLau發出求救訊息，很希望KLau可以救他離開返香港。（Instagram：kayyyy_reve）

從對話圖所見，對方說：「聽日下午主管冇喺（度）我再搵你，你幫我返到香港我一定會好感激你，對唔住呀」KLau回答：「Ok 盡力」而由於對方的主管突然出現，對方便把求救訊息刪去。KLau說：「應該係香港人被呃咗過去要幫手詐騙！可以點幫佢？在線等？」他曾問對方：「可唔可以傾個電話了解工作？」對方回答：「呢度唔俾打電話，打電話會懷疑我哋通風報信，我哋嘅私人手機都收晒。」他約了對方翌日主管不在的時間再傾，想再了解詳情，又問對方知否自己身處何處，叫他盡可能注意安全。

KLau原本約好對方翌日再談，但已沒有回覆。（Instagram：kayyyy_reve）

《香港01》記者向KLau了解事件，他表示對方翌日已再冇回覆：「唔知佢係咪用公司電話俾佢主管發現咗，又唔知佢係咪炸上炸。」又指每日收到很多詐騙電話訊息，覺得來自柬埔寨、緬甸、KK園區也絕不稀奇，他試過向曾跟進類似的YouTuber查詢，不過KLau說：「佢哋話嗰邊嘅志願組織都解散咗，要拆解呢啲局真係束手無策、難上加難。」