大馬女神林宣妤到底發生過什麼事　網民驚訝：做咩走晒樣？

來自馬來西亞、現年27歲的林宣妤，憑著甜美的外表加純情的形象，是不少網民心目中的女神。不過，林宣妤早前在社交平台上載了一輯相，卻令網民驚嘆：「嘩！林宣妤做咩走晒樣？」

林宣妤早前上載了一輯新相。（IG@serene_lsy）

網民驚嘆：「嘩！林宣妤做咩走晒樣？」（IG@serene_lsy）

到底發生了甚麼事？（IG@serene_lsy）

相中林宣妤身穿一條紅色長裙，面部妝容跟平時大不同，刻意塗上慘白的粉底，再配上紅唇，呈現詭異的感覺，而一些大特寫鏡頭，更將她的眼袋表露無遺。不少網民看完這輯相都感到很驚訝，問林宣妤到底發生過什麼事？更直言：「而家成個大媽咁！」、「好恐怖！」等。

原來林宣妤是配合萬聖節。（IG@serene_lsy）

打扮成電影《蓓露（Pearl）》中的女主角。（IG@serene_lsy）

打扮得唯妙唯肖。（IG@serene_lsy）

相當入戲。（IG@serene_lsy）

相當入戲。（IG@serene_lsy）

享受其中。（IG@serene_lsy）

誠意之作。（IG@serene_lsy）

不過認真一看，原來林宣妤只是配合萬聖節，打扮成電影《蓓露（Pearl）》中的女主角，看她其他社交平台的相片，靚樣依然。但她今次的人物扮演絕對是誠意之作，無論衣著、神情都唯妙唯肖，且相當入戲，展示她充滿演戲細胞的一面。

除了拍照，還有拍片。（IG@serene_lsy）

非常享受。（IG@serene_lsy）

有演藝細胞。（IG@serene_lsy）

林宣妤是《2016年Astro國際華裔小姐競選》冠軍，並同時奪得「全民女神」和「最上鏡小姐」。翌年，她代表馬來西亞出戰《2017年國際中華小姐競選》，雖然最後輸給余思霆屈居亞軍，但成功吸引評判之一的任達華青睞，讚她有潛質做演員，更表示有興趣跟她合作。

林宣妤是《2017年國際中華小姐競選》的亞軍。（視覺中國）

林宣妤泳裝，當時還有些肉地。（資料圖片）

當年獲評判之一的任達華盛讚。（資料圖片）

之後林宣妤來港發展，並隨即獲得無綫力捧，先後參演《她她她的少女時代》、《反黑路人甲》及使徒行者3 》，惟正在急速上位之際，林宣妤卻選擇不再續約，有指她因無法適應香港節奏急速的生活，加上家人和朋友都在馬來西亞，多重壓力下選擇回老家。期間林宣妤曾與丁子朗傳過緋聞，後者也坦言跟女方是很好的朋友。

因拍攝劇集《反黑路人甲》，林宣妤同湯怡成為好友。（IG@yuenkaka）

林宣妤在劇集《使徒行者3》，與林峯有大量對手戲。（IG@serene_lsy）

林宣妤曾與丁子朗傳過緋聞。（IG@serene_lsy）

林宣妤返回大馬後繼續發展其演藝事業和認真經營社交平台做KOL，至2021年正式加入李澤楷成立的娛樂公司，成為旗下首位藝人，2人更因此傳出緋聞。雖然至今，林宣妤仍未有令觀眾留下深刻印象的作品，但甜美的面孔早已得到一眾網民認證。

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）