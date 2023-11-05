85歲「御用工人」梁愛晚年經歷喪子　演戲半世紀見證兩位巨星爆紅

陳奕迅最近推出全新個人專輯《CHIN UP！》，當中新歌《社交恐懼癌》的MV劇場版備受關注，除了邀請到影帝梁朝偉驚喜坐陣，扮演開鎖師傅外；還有一個觀眾非常熟悉而又久違的面孔，她就是現年85歲、有「御用工人」之稱的梁愛，她在MV中扮演大廈清潔工，與陳奕迅有對手戲，幫對方拾回意外墮下的植物。

梁愛參與陳奕迅新歌MV演出。（影片截圖）

久未在幕前露面。（影片截圖）

梁愛這個名字，對於電視撈飯長大的觀眾來說一定不陌生，入行逾半世紀，作品多不勝數，要數到最令人深刻的，一定包括在劇集《他來自江湖》中，扮演巴辣寸嘴的工人「愛姐」，經常與「星爺」周星馳鬥嘴鬥氣，非常有火花。此外，梁愛又參演過《狂潮》、《網中人》等深入民心的經典劇，可以說是看著「發哥」周潤發、鄭裕玲及汪明荃等巨星成長。梁愛曾在訪問中講過很多明星都很nice，又憶述與周星馳合作《他來自江湖》時，對方在演出上有很多想法，常問她可不可行，她能夠配合到的都一定做，因為他是專業演員。

周星馳。

梁愛曾與周星馳合作《他來自江湖》。（視頻截圖）

周潤發。

也曾與周潤發有對手戲。（視頻截圖）

在《京華春夢》與汪明荃合作。（視頻截圖）

但人生如戲，梁愛的大半生經歷大起大跌，她曾在電台訪問中透露自己出生於內地，自細家境貧窮，還遭親生父母遺棄，之後被送來香港的富貴家庭做養女，惟養父母家道中落，加上不時欺負她，所以她在12歲時決定離家出走，自力更生。梁愛憶述當時曾做過搪瓷廠工人、大排檔侍應及住家工人，至19歲時應徵做臨時演員，因而展開演員生涯。

梁愛的大半生經歷大起大跌。（影片截圖）

人生如戲。（影片截圖）

在60年代，梁愛下嫁著名導演左几，本來生活不俗，但遇上六七暴動，丈夫投資拍攝的影片無法賣出，讓2人經濟陷入困境。於是梁愛為家庭重新打工，做過工廠包裝工人，其後麗的電視邀請其兩公婆加盟，梁愛再於70年代轉頭無綫，當時她邊拍劇，邊要賺錢供兒子到英國讀大學，故為求少對白拍多幾組戲。

梁愛晚年經歷喪子。（影片截圖）

梁愛其後一家移民到加拿大，老公左几於97年在加國病逝，終年81歲。但由於老公彌留期間，梁愛正在馬來西亞拍劇，故未能趕及見最後一面。自老公過身後，梁愛仍有繼續拍劇，不過卻在香港跌倒受傷要留院，兒子由加國返港照顧母親，豈料兒子在家中因隱性心臟病猝死，終年55歲，讓梁愛飽受喪子之痛，但她依然樂觀面對。梁愛當時說很多人以為她會崩潰，但她沒有，因人始終要死，兒子走得舒服，總好過在病床上痛苦，「既然我們母子情短，也只能面對現實。」也有指梁愛現時獨自留港生活。