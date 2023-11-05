丁噹演唱會大唱9首精選KTV情歌　仲同陳零九唱《天黑請閉眼》完夢

「全民情歌天后」丁噹《夜遊 A Night Tour》在台北流行音樂中心登場，相隔7年再辦大型演唱會，想要給歌迷最難忘的「夜遊」，祭出舞台、造型、彩蛋歌曲、嘉賓等5大驚喜，打造最嗨的台北不夜城。

北流最長250公尺的光之KTV舞台，最長也是平易近人的延伸舞台，直接置身在觀眾席之中。

《夜遊 A Night Tour》演唱會，丁噹穿著專屬訂製的「夜遊絕世舞伶」性感亮相，以《夜遊》開啟今晚的演唱會，與6位舞者火辣熱舞，接著《夜貓》、《交叉》、《都是月老惹的禍》、《Natural High》等歌，一連串的電音做為開場，既然是電音派對，當然少不了電音女王《姐姐》，15分鐘電音不間斷，一開場就讓全場嗨到停不下來，丁噹興奮地問台下觀眾，夠嗨嗎？夠辣嗎？沒想到歌迷竟回「不夠」，她霸氣地笑說：「我向來蠻寵粉，沒想到把你們胃口養這麼大，來人幫我脫！」接著把流蘇襪套脫掉，性感露腿，歌迷再度嗨翻。

丁噹穿著專屬訂製的「夜遊絕世舞伶」性感亮相。

接著場景帶領大家到丁噹的家，她卸下所有盛裝裝備，換上最舒服的居家睡袍，坦然地面對自己的內心，演唱《一半》、《女字旁》、《不是你的錯》、《親人》等歌，就像是深夜獨自一個人時，總有一首丁噹的歌陪伴著。丁噹陪伴我們在愛情療傷的歌不只這些，情歌時常霸佔KTV排行榜的她，精挑細選霸榜歌曲9連發，包括《猜不透》、《可以不可以》、《好難得》、《你為什麼說謊》、《我沒那麼愛你》、破億金曲《手掌心》等，全場陣陣大聲唱，她說：「今天很幸福沒有一個人孤獨感，中間我去演了音樂劇，這六年來練習陪伴我自己，一個人去KTV，包了一間大間的KTV，那時分手了唱了一個多小時，邊唱邊哭，但今不是一個人的KTV，延伸舞台打造5千人的大型包廂。」丁噹隨著光之KTV舞台走到觀眾席，和歌迷一同在KTV包廂高歌一樣親近

接著場景帶領大家到丁噹的家，她卸下所有盛裝裝備，換上最舒服的居家睡袍。

K歌9連發還不夠，既然是KTV橋段，嘉賓邀請也可是大有來頭，邀請K歌創作才子陳零九合唱。丁噹說：「唱歌是我很享受的，不是我去KTV不想唱自己的歌，是想跟好朋友一起唱，因為這首歌我很喜歡。」當陳零九從升降台登場，全場尖叫歡迎，丁噹和陳零九之前常在活動場合遇到，但遲遲未有機會一起合作，一直很喜歡《天黑請閉眼》這首歌的丁噹，藉由演唱會向陳零九提出邀約，不僅歌曲和演唱會《夜遊 》很搭，也終於能邀請本尊一起合唱，陳零九透露上個月和丁噹在澎湖表演遇到，和五堅情暢聊音樂心路歷程，讓他受益良多，當《天黑請閉眼》音樂一出，全場再陷入大合唱。

丁噹邀請陳零九同台飆唱，作勢幫他按摩舒壓。

除了有最長最平易近人的延伸舞台，還有2樓層樓的翩翩飛舞升降吊台，穿著純白裝的丁噹夢幻登場，演唱傳唱度極高的《花火》、《偷偷的愛》、《一個人不可能》等歌，隨著森林、月光等視訊轉換，營造出不同的唯美畫面。在最後搖滾野獸趴時，丁噹再度展現她動感的一面，《想戀一個愛》、《全世界不懂無所謂》、《野獸》等曲，再度掀起最高潮。

丁噹站上光之KTV舞台與2樓歌迷面對面。

歌迷聽到欲罷不能，瘋狂安可，丁噹再度出場，特別選唱五月天的《入陣曲》，原因是因為有一次直播，師兄阿信就「質問」丁噹「功高震主」，《蘭陵王》片尾曲《手掌心》破億，自嘲主題曲點擊率之低，「要求」丁噹在演唱會演唱《入陣曲》，《手掌心》就由五月天來唱，丁噹也乖乖聽師兄的話選唱該曲，她對歌迷說：「記得回去tag師兄阿信，請他們演唱會演唱《手掌心》。」透過演唱會向師兄喊話。演唱最後，丁噹帶來膾炙人口的經典歌曲《我愛他》，也宣布《夜遊 A Night Tour》將在明年3月9日將會移師高雄流行音樂中心舉辦。