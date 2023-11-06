疊影狙擊1-5劇集劇透｜黃宗澤周秀娜直接開打　首個大佬係李天翔?

《疊影狙擊》於TVB翡翠台逢星期一至五 21:30－22:30播出

《疊影狙擊》故事大綱：一宗殘忍的謀殺案，令一對闊別多年的雙胞胎姐妹異國重遇，彼此平行線般的生活軌跡重新交織在一起，但再見已是天人兩隔。新加坡特警魏曉晨（周秀娜飾）在搗破一宗人口販賣案時，意外發現妹妹梁曦（周秀娜飾）的屍體，竟被人活摘心臟，而真兇更難以追索。妹妹的慘死勾起魏曉晨的兒時記憶，為了揪出真兇、查明真相，魏曉晨毅然遠赴香港，以梁曦的身份行動，暗中調查圍繞在梁曦身邊的可疑人物。正邪難辨的集團總裁、神秘莫測的駭客、如影隨形的警員……魏曉晨周旋期間，在時刻將被拆穿的危機中，調查出梁曦之死輻射出的樁樁罪案。然而真相越查越遠，魏曉晨深陷陰謀之中，罪案背後的黑暗深不可測，而身邊最親密的人，竟是模糊的陌生人……

周秀娜一人分飾兩角。（劇照）

《疊影狙擊》第一集 (11/06)

雙胞胎晨（周秀娜飾）與曦（周秀娜飾），自小姐妹情深，父母離異後，晨隨母去新加坡定居，曦則隨父留在香港。長大成為特警的晨在一次突擊行動中竟發現曦的屍體，為查明真相，晨以曦的身分展開調查，並跟蹤前來新加坡調查工程師失蹤之事的黃宗澤。

兩人好快就遇上。（劇照）

《疊影狙擊》第二集 (11/07)

黃宗澤找到Cici一案的目擊證人，得知李天翔曾經找過她，故設局引蛇出洞。李天翔犯案時被曉晨當場逮到，但他對梁曦的死一無所知。為了找出真相，曉晨決定以梁曦的身分到香港調查，但公司裡關於Roger Lee的檔案都被封鎖了…

冇人分得清。（劇照）

《疊影狙擊》第三集 (11/08)

曉晨回到公司後，拜託方力申幫忙破解一份文件；黃宗澤被上司告知隧道爆炸案定性為意外，但他覺得案件有蹊蹺，於是私下繼續調查；曉晨拜託朱鑑然剪輯一段影片給何志毅，威脅他見面說出真相，而何志毅強調自己從沒想過害人…

黃宗澤覺得有古惑。（劇照）

《疊影狙擊》第四集 (11/09)

曉晨查到爆炸案與Dicky有關，決定接近他，與他到酒店房間約會，並成功在利民擔任經理，以便打探消息。黃宗澤覺得曦回港後異常，便讓下屬去調查她，發現她與環保團體Green World有關係；同時曉晨也查出了同樣的線索…

與環保團體Green World有關係。（劇照）

《疊影狙擊》第五集 (11/10)

黃浩然帶黃宗澤找蔡穎恩卻被趕走，黃宗澤潛入Green World密室遇黑衣人，懷疑是梁曦。文頌嫻燒毀密室證據，黃宗澤突然來到…曉晨逼問忠仔怎麼虐待蔡穎恩，又說服文頌嫻讓黃宗澤介入調查利民。黃浩然親自試探，曉晨得知黃浩然做過心臟移植…