請客必食18道菜｜陳凱琳「出賣老公」　爆鄭嘉穎請外傭有特殊癖好

由黎耀祥（祥仔）擔任主持，李家鼎（鼎爺）、黃亞保（保哥），及周世韜擔任嘉賓主持的無綫節目《請客必食18道菜》，今（6日）、明（7日）兩晚10點半於翡翠台播出最後兩集（第9及第10集），第10集更是45分鐘加長版。

祥仔在《18道菜》中試盡港式美食。

祥仔帶圈中好友歎地道風味宴。

今晚及明晚將正式開始宴客，祥仔邀得圈中好友陳凱琳（Grace）、謝雪心（心姐）、袁偉豪、龔嘉欣、何廣沛、曹永廉及中華廚藝學院課程經理劉惠平聚首一堂大歎「地道風味宴」，品嚐點心、燒味、港式小炒等平民美食。

陳凱琳公開老公飲食口味。

陳凱琳望實拖地叉燒，為食樣出晒嚟。

一眾嘉賓大談飲食喜好，陳凱琳被爆最愛食叉燒，她在鏡頭前大玩「出賣老公」系列：「嗰日先考我老公（鄭嘉穎），人哋問你老婆最鍾意食乜你識唔識答！」究竟嘉穎接招成功還是要跪玻璃？陳凱琳又分享老公在家請客必備的一道菜：「老公請客一定蒸條魚，代表屋企嘅親切感，佢請姐姐（外傭）唯一要求係識蒸魚！」育有3名兒子的陳凱琳，又提及家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣：「我啲小朋友最鍾意食燒賣，燒賣當正餐咁食！」

陳凱琳爆鄭嘉穎請外傭唯一要求係識蒸魚。（IG圖片）

陳凱琳又提及家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣。（IG圖片）

另一位嘉賓謝雪心則公開了與師傅白雪仙、任劍輝兩大粵劇名伶的小故事：「以前銅鑼灣避風塘有好多艇，又有炒蜆好多嘢食，嗰時好幸福，仙姐、任姐逢星期日就帶我哋坐遊艇出海玩。」她指出完海後會入避風塘的艇家開餐，若碰上有艇掛了三、四個紅燈籠、則代表可即場點唱，邊聽歌邊歎美食，心姐笑言至今回味無窮。

心姐懷念昔日避風塘的艇家風味。

那些年的避風塘「夜繽紛」。

左起：何廣沛、龔嘉欣及心姐齊齊「食好西」。

至於明晚最後一集，18位頂級名廚齊集中華廚藝學院，炮製「請客必食18道菜」。該場「超級盛宴」邀得馬時亨、曾志偉、薛家燕（家燕姐）、顧紀筠（顧老闆）、鄭丹瑞、王英偉、周中等識飲識食貴賓，聯同祥仔、鼎爺及保哥等暢談請客之道。

呢個場面係咪好駕勢。

超級盛宴排場十足。

家燕姐少女時代有不少追求者，祥仔問她可有裙下之臣請食鮑參翅肚，家燕姐笑謂：「後生時啲人請食西餐，約我就係想Candlelit（燭光晚餐）。」家燕姐品嚐「胡椒忌廉汁虎蝦球」時又大搞氣氛謂：「同我一樣，啖啖肉。」可愛又搞笑。另嘉賓們享用「吉品鮑魚扣遼參」期間，顧老闆分享了一件搞笑事：「有朋友嚟我屋企食飯，佢好鍾意食我屋企嘅宮保蝦，有一日佢攞3隻三頭鮑魚嚟，但淨係食宮保蝦畀咗鮑魚我（食）。」嘉賓們聽畢也嘩嘩聲。

顧老闆都係識食之人。

好想知道顧老闆嘅宮保蝦到底有幾好食。

家燕姐談起美食眉飛色舞。

家燕姐透露自己特地為盛宴留肚。

自認為食的祥仔話想再拍飲食節目。

名廚周中請客又必食乜嘢餸？