中華小姐競選先係「寶藏之地」　近廿年冠軍無一例外發展都勁好

時隔三年，《國際中華小姐競選》復辦！數回上一屆得獎佳麗原來已經是陳曉華（Hera），其實無論中華小姐還是香港小姐，當選除意味自己成為該年最美麗的人外，也代表住跨進演藝圈的捷徑。歷年來有不少人當選「華姐」後星途也是一面光明的。以下盤點一下近20年最成功的4位。



鍾麗緹（微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹為1993年「華姐」冠軍，同年盧淑儀也奪得亞軍。當年當選後鍾麗緹迅速被邀請加入電影圈，拍過的作品有《九品芝麻官》、《旺角的天空》、《中華賭俠》等等，電影播出後鍾麗緹更被封為新一代女神。

鍾麗緹為1993年「華姐」冠軍。（截圖）

葉璇是1999年華姐冠軍。（截圖）

葉璇是1999年華姐冠軍，當年她因為當選冠軍及「最具古典美態獎」後而決定退學從事演藝事業，據知當年她更是由時任TVB主席邵逸夫親點與無綫電視簽約成為藝員的。加入TVB後，葉璇參演過《封神榜》、《衝上雲霄》也頗受歡迎。值得一提的是，1998年港姐冠軍向海嵐亦有參選，並奪得了華姐季軍。

港姐冠軍向海嵐亦有參選，並奪得了華姐季軍。（截圖）

郭羨妮當年也是大熱當選。（截圖）

廖碧兒當選2001年華姐冠軍而入行，入行後的十年來參演過不少劇集，有《流金歲月》、《妙手仁心III》、《律政新人王II》等等，不過，觀眾們似乎就較為關心她的感情生活。在這10年間，她先後與劉愷威及陳豪拍拖。現今44歲的她專注於她自己的紅酒生意之中。

廖碧兒當選2001年華姐冠軍而入行。（截圖）

鍾嘉欣為2004年華姐冠軍。（視覺中國）

鍾嘉欣為2004年華姐冠軍，後簽約成為TVB藝人，因參演多套劇集而受到追捧。鍾嘉欣出道時以清純作為造型，所以又得到不少觀眾喜愛。她在19歲入行，23歲就成為花旦，更曾入圍《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」獎。

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