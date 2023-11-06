李思捷監製《思家大戰》成收視榜首　謹高《東張西望》0.4點

無綫公布翡翠台上周（10月30日至11月5日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周一至五晚各節目收視報升。周日晚李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視22.8點（146萬觀眾），比上星期最高收視22.6點，上升0.2點，高踞上周收視榜首。

由李思捷主持的《思家大戰》由「疊影狙擊隊」對戰「台慶MC隊」。(節目截圖)

劇集方面，《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.9點（141萬觀眾），比上星期最高收視20.8點（134萬觀眾），上升1.1點；陳豪、陳茵媺夫婦同框主演《：羅密歐與祝英台》最高收視20.3點（131萬觀眾），比上星期最高收視19.2點，上升1.1點；《香港人在北京》最高收視20.6點（133萬觀眾），比上星期最高收視19.4點，上升1.2點。

《愛回家之開心速遞》截圖）

資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高收視22.4點（144萬觀眾），比上星期最高收視22點，上升0.4點。

《東張西望》今次比《思家大戰》低0.4點。(節目截圖)

綜藝節目方面，視帝黎耀祥主持的《請客必食18道菜》最高收視15.9點（102萬觀眾），比上星期最高收視15.7點，上升0.2點；黎諾懿主持全新旅遊節目《隨懿深度行》最高收視16.9點（109萬觀眾），比上星期最高收視16點，上升0.9點。

視帝黎耀祥主持的《請客必食 18 道菜》。(節目截圖)

周六晚播出《TVB繼續創新節目巡禮2024》最高收視16.8點（108萬觀眾），比上星期同期節目《樂壇伯樂黎小田》最高收視18.2點，下跌了2.4點。

TVB舉行2024節目巡禮，全台藝員都傾巢而出。(胡凱欣 攝)

周日播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視21.5點（138萬觀眾），比上星期最高收視21.1點，上升了0.4點。