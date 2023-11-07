劉家昌轟甄珍貪得無厭 現想搶走他五億物業

著名音樂人劉家昌從10月26 日開始在微博上，每星期發一篇文來炮轟前妻甄珍及兒子章立衡（原名：劉子千）爭產，甄珍在11月1日在Facebook發文反擊劉家昌，說：「那你回江西，去司法部門把你在龍虎山這十幾年幹的事，一件件說清楚」。

甄珍反擊劉家昌寡廉鮮恥 叫他不要躲起來︰跟司法部門講清楚事情

事隔五天（11月6日 ）劉家昌就在微博詳述「龍虎山」事件，說甄珍及兒子章立衡怎樣想騙走他那現在價值五億的江西龍虎山「華泉小村藝術城」。

江西龍虎山（劉家昌微博截圖）

自己的心願 造藝術村

劉家昌說自己多年前願望想建一個藝術村，讓全世界的中國音樂家和畫家都可以來用。因香港、台灣的地太貴，所以選址內地江西龍虎山來建造佔地四百多畝的「華泉小村藝術城」。

「華泉小村藝術城」的規模很大。（劉家昌微博截圖）

向方逸華借500萬美元

劉家昌說當時預計要投入五億人民幣，來建工作室、商業街、酒店、音樂廳、展示廳等等，為此更要向方逸華借了500萬美元，為此他要「賣掉市值約四億的崑山朋德酒店。在香港向邵逸夫夫人方姐（方逸華），借了五百萬美元開辧費。十年前華泉入口的石碑上，刻了感謝方姐的資助故事。」

劉家昌當日曾向方逸華借錢。（網上圖片）

按法規要有三人名字開公司

當時劉家昌按內地要求，成立公司要登記3個人的名字，他就像過往一樣登記做甄珍及章立衡二人。他說在開發這個「華泉小村藝術城」時，只有他一個人去做，說：「我一個人在荒郊野外開工了，門前沒馬路晚上沒電燈。一天一天，一年一年。走破了兩雙鞋 ，孤苦伶仃。我有家人嗎？從傷心到涼心，該做了斷了。」

按照規定開公司要有三人，所以劉家昌就加了甄珍和章立衡。（網上圖片）

甄珍不肯匯款 劉要賤賣酒店周轉

劉家昌公司的錢都由甄珍管，項目要資金時甄珍不給他匯款，「想不到，她不聽指揮，一毛也不匯。連好友龐美兒棒場，買個小單位，在香港付款給章家珍，也不匯回公司。」他稱曾為此事報警，但不獲受理，最終將甄珍喺公司法人上除名。最後劉家昌要以怟價2億6 千萬人民幣，賣掉昆山酒店來周轉。

「華泉小村藝術城」曾辦過不少大型活動。（劉家昌微博截圖）

救助台富商家族才逃過成為爛尾樓

因此該項目在周轉上出現問題，最後成為爛尾樓，最後劉家昌找到台灣富商王永慶家族幫忙，花了5年多時間，終於完成了「華泉小村藝術城」。劉家昌說這發展規模宏大，舉辦過多個大型活動，但甄珍母子從未理會過未曾理過個藝術城，到近年才忽然現身，訧是想爭奪他的東西。

劉家昌說甄珍和章立衡從未理會過「華泉小村藝術城」。（網上圖片）

想在死前還得公道 會繼續追討其他事

劉家昌說：「虎毒不吃兒，但兒子要吃父，怎麽辨？」他說法院已經判甄珍要清還公司債務，等法院執行完畢，會再向他們追究他事，並說現時只想「希望老天有眼，在我死前還我個公道吧。」