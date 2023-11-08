范瑋琪流年不利老公陷metoo案後　媽媽要做大手術：即時撿回一命

台灣歌手范瑋琪近年流年不利，她去年10月及12月嫲嫲及父親接連離世受到打撃後，今年6月又因為老公陳建州（黑人）陷metoo事件而與大牙對簿公堂，亦因此而被網民冷嘲熱諷，更令9月時於台北舉辦的演唱會取消收場。昨日（7 日）她突然在社交平台上載了范媽媽臥病在床的照片，但范媽媽身上的名牌被卻立即成為重點……

范瑋琪突然在社交平台上載了范媽媽臥病在床的照片。(ig@fanfan)

范瑋琪透露昨日是范媽媽的75歲生日，同時亦是她出道23年的日子，但因為范媽媽的情況她亦沒有大肆慶祝，她在社交平台寫下：「今天是媽媽75歲生日，也是我出道23年的日子，沒有媽媽這些年的陪伴和鞭策，我不可能有動力走到現在。」她透露范媽媽在6月時做了個大手術：「還好發現即時撿回一命。媽媽被類風濕關節炎和糖尿病折磨了多年，最喜歡滑手機的她也因為關節變形不能再使用手機了。 」

范瑋琪透露昨日是范媽媽的75歲生日，同時亦是她出道23年的日子。(ig@fanfan)

翻查范媽媽的社交平台，最後更新是在3月，3月之後已經不見范媽媽更新了。范瑋琪最後亦表示每天為媽媽禱告：「希望媽媽的身體能快快康復，也希望媽媽的疼痛感降到最低，我每天為媽媽禱告，聖經上說：才德的婦人誰能得著呢？她的價值遠勝過珍珠。媽媽就是我們家的珍珠，我愛妳媽媽，加油，我會一直陪著妳。」