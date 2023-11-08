馬國明爆伴郎有圈內外朋友　婚禮後冇時間度蜜月：要即刻返嚟開工

由馬國明、高海寧、蔡思貝、洪永城等主演的劇集《飛常日誌》今（8日）進行主題曲全球大招募宣傳，而在接受《香港01》訪問時，馬國明就較傾向主題曲有陽光氣息的正能量元素，比較配合劇集團結的宗旨。

馬國明認為主題曲要有朝氣勃勃感覺。（梁碧玲攝）

在接受訪問時提到認為劇集主題主題曲要具備甚麼元素時，馬國明就表示：「我認為主題曲嘅感覺朝要氣勃勃啲，因為套劇好正能量，講成班幕後英雄合作去維持成個機場。（驚唔驚劇集會被同《衝上雲霄》作比較？）我又覺得唔會，因為《衝上雲霄》講機師、空姐，但我哋今次講機場入面所有工作人員，唔同部門處理機場每日大小事。」強調兩劇題材不同。

馬國明同蔡思貝最多對手戲。（梁碧玲攝）

而在劇集中馬國明飾演中央控制室經理，首次進入中央控制中心的他，感到非常震撼：「嗰個位比機師個位更勁，個Mon差唔多有四個戲院銀幕咁大，好震撼。基本上你坐喺度，對住個Mon係睇晒成個機場。（同邊個對手戲多？）蔡思貝。（多唔多感情戲？）唔會，感情戲都係淡淡地。」又透露劇集有可能在今個月殺青。

馬國明表示明年找時間度蜜月。（梁碧玲攝）

另外，提到年尾的婚期將至，日前未婚妻湯洛雯已在韓國與一班好姐妹舉行單身派對，問到有否找兄弟舉行告別單身派對，他就表示：「冇呀！我真係要拍緊劇，（伴郎名單已經有？）大概已有，但唔講得住，（圈外還是圈內？）兩樣都有啲，（東南亞舉行婚禮籌備上會唔會辛苦？）都唔會，因為我哋唔係有好多人（參加），主要兩家人再加少少圈內圈外嘅朋友。（婚禮完留底度蜜月？）其實都要即刻返嚟開工，因為其實我嚟緊《新聞女王》出街宣傳都好密。」他揚言明年再找一個合適時間度蜜月，因為湯洛雯想看北極光，所以有機會是去歐洲。