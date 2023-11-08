高海寧撞樣郭佩文被作比較 回應顯高情商：每個人都有自己一面

由高海寧（高Ling)、蔡思貝（Sisley)等主演的劇集《飛常日誌》，今日（11月8日）進行主題曲全球大招募宣傳，在接受《香港01》訪問時，她們兩位都認為主題曲最重要是能觸動人心。

高海寧、蔡思貝在劇中有不少對手戲。（梁碧玲攝）

提到主題曲需要具備甚麼元素時，Sisley就表示：「當然要啱劇集主題，有溫暖人心嘅感覺，但同時又令人有記憶。」而在旁的高Ling則表示最重要是有共鳴，更認為創作不用有太多限制，只要想到就做，呼籲大家把握機會參加。

高海寧認為劇集與《衝上雲霄》不同，難作比較的。（梁碧玲攝）

因《飛常日誌》是講香港國際機場，不禁令人聯想起《衝上雲霄》，問到擔不擔心被作比較時，高Ling 就表示：「完全唔同，《衝上雲霄》講空姐、機師、空少，我哋講喺機場入面點樣幫助機場運作嗰班機管局嘅人。」

蔡思貝不擔心人氣下滑。（梁碧玲攝）

另外，提到在較早前舉行的節目巡禮中，Sisley在來年只有一套劇集播出，問到會否擔心暴光率低影響人氣，她就二話不說：「我覺得冇乜所謂，因為最好就係，當你充實嘅時候就充實，當你休閒嘅時候可以密密地做自己嘅嘢，我覺得冇咩問題。」而在旁高Ling就表示：「演員應該有生活嘅一部分，係要有生活體驗多啲，再將體驗到嘅生活擺喺角色度。」說得非常有道理。

高海寧認為不需要與他人比較。（梁碧玲攝）

最後，提到有不少網民將應屆港姐郭佩文（Juliana)與高Ling作比較，更揚言前者較年輕，似乎更勝一籌，對此高Ling就表示：「每個人都有自己個一面，去到唔同年齡層嘅時候，散發出嚟嘅氣質在經過生活歷練之後，嗰種氣場係唔同的，所以唔需要攞嚟比較。」