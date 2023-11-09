無綫藝員逃亡潮再現　孫慧雪宣布離巢後工作不斷

無綫（TVB）今年再爆逃亡潮，過去11個月已經先後有不少藝人宣布離巢，最近2個月更一位接一位的宣布，離巢的藝人除了有資深演員外，更有花旦、小花等人。雖然TVB已經不斷發掘人才，但仍然不及離巢的快，令不少人都慨嘆如今的TVB不及當年勇。



睇睇今年有啲咩藝人離巢：

湯怡老公麥秋成日前（4日）在社交平台低調宣布離巢，麥秋成本是一名舞蹈員，後來加入TVB後轉型成為演員。他於2019年加入TVB，最初加入TVB時為台慶任編舞師，於2021年轉型成為演員，《愛．回家之開心速遞》的「汪冬成」及《美麗戰場》的趙生都是他的代表作。他還有《旁觀者》及《再見‧枕邊人》則未播映，這兩套劇集成為他的告別作。

麥秋成日前（4日）在社交平台低調宣布離巢。（IG@mcshing）

37歲的朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，可惜當年以二十強的成績止步。加入TVB後朱智賢機會不斷，由娛樂新聞台外景做起，除了主持外，劇人集亦一套接一套，9月時朱智賢卻突然宣布與TVB約滿，拍攝新劇《企業強人》後已經正式離巢。

朱智賢與無綫結束10年賓主關係。(IG圖片)

30歲的蔚雨芯原來已經入行17年，13歲時她以歌手入行，上月她在社交平台宣布離巢，謀求新發展。蔚雨芯以歌影視三棲藝人來形容，2008年加入TVB拍過不少的劇集，一直都平平無奇，直至離巢前最後一套劇集《靈氣迫人》才為人所見。

30歲的蔚雨芯原來已經入行17年。(資料圖片)

35歲的綠葉盧峻峯早前亦宣布不續約，他是無綫電視第26期藝員訓練班學員，加入TVB已經11年，但在近年的《十二傳說》飾演終極兇手一角而獲網民留意，更有份參演新劇《新聞女王》。但他仍然選擇離巢，原因是工作量不足，所以決心離巢發展。

盧峻峯工作量不足，所以決心離巢發展。（IG@alvislo）

孫慧雪上星期在社交平台宣布約滿離巢消息，一轉眼原來她已經加入TVB 18年，她投考無綫電視第20期藝員訓練班，當年主力於綜藝節目發展，其後如願成為演員。近年孫慧雪成功轉型做KOL，她更爆一直都是靠自己接工作，沒有經理人，與TVB只是「基本合約」。

孫慧雪上星期在社交平台宣布約滿離巢。（葉志明攝）

71歲的程可為1972年參加第1期無綫電視藝員訓練班入行，她多數飾演媽媽角色，所以有「御用阿媽」之稱。效力TVB 50年的她被要求由包薪形式變成一年一騷，於是覺得難過，所以離巢發展。

71歲的程可為有「御用阿媽」之稱。（陳順禎攝）

趙希洛有「御用癲婆」之稱，今年正式告別效力了16年的TVB，40歲的趙希洛曾參選《2007香港小姐競選》，惜5強止步。其後加入TVB成為藝員，2019年憑《金宵大廈》獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女配角」一獎，疑因得獎後被投閒置散，所以離巢發展。

趙希洛有「御用癲婆」之稱。(《隱形戰隊》截圖)

26歲的許子萱是《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐，她在卸任後已經到英國牛津大學讀MBA，正式離開TVB。

許子萱（Cecca）是學霸一名。（IG：@ceccamangoqueen0214）

TVB小花陳欣茵是「J2ers」，2018年加入《#後生仔傾吓計》，之後更空降成為《學是學非》的實習生。2021年，陳欣茵更成為合約藝人，有份演出劇集《痞子殿下》，但今年她決定不續約，離開效力5年的TVB，轉型做KOL。

陳欣茵離開效力5年的TVB，轉型做KOL。（IG@）

現年44歲的黃祥興早前宣布結束與TVB18年賓主關係，2005年參加《香港先生選舉》獲得「最突出表現組別大獎」。之後簽約TVB做演員，多年來一直都有不少的演出機會，劇集《痞子無間道》將成為他的告別作。

黃祥興離巢TVB，最希望接多啲MC工作。（張祖銘攝）

30歲的伍樂怡於2017年參選港姐，可惜最後大熱倒灶三甲不入，隨後加入TVB成為演員，之後備受力捧，所以多套重頭劇都有份參與。但5月時伍樂怡突然宣布不再從事幕前工作，宣布離開效力6年的TVB。

90後女神Kelly伍樂怡當年除獲封「民選港姐冠軍」。

33歲的王子涵2015年加入TVB成為旗下藝人，雖然她的父親是監製王晶，但她沒有倚靠父親。她在TVB拍過不少的劇集，亦有主持《姊妹淘》等綜藝節目，可惜星運依然平平，最後於8月宣布結束與TVB 8年的賓主關係。

33歲的王子涵2015年加入TVB成為旗下藝人。(ig@dadadawongx)

54歲的譚偉權已經是第二次離巢TVB，他曾演出過不少的劇集，在演劇集之前，他曾是兒童節目《閃電傳真機》的主持。譚偉權離開效力16年的TVB，離巢後專注音樂劇。

54歲的譚偉權離巢後專注音樂劇。（梁碧玲 攝）

62歲的蔣志光入行時是一位創作歌手，《相逢何必曾相識》更是他的首本名曲，可惜「紅歌唔紅人」。直到1993年開始，蔣志光開始參演不同的劇集，演技備受肯定，更有「綠葉王」之稱。7月宣傳劇集《破毒強人》時，他承認已約滿TVB，故《破毒強人》成為他的告別作，他更謂離巢後將會重投音樂方面。

蔣志光表示想做多啲寫作，可能仲會唱返歌添。（葉志明 攝）

47歲的翟凱泰（泰臣）是舞台劇演員出身，2013年加入TVB發展，曾參演過不少劇集，雖然大多是配角，但他的演技卻令人有深刻印象。6月時，他在社交平台宣布離巢。

泰臣和蝦頭當年孖住入電視界，如今已雙雙離開TVB。（IG@tysonchak）

40歲的陳國峰於2010年參加《超級巨聲2》入行，入行13年星運平平，於是趁約滿向外闖，尋求更多的機遇，於是宣布離巢發展。

40歲的陳國峰於2010年參加《超級巨聲2》入行。(陳國峰IG)

27歲鄺美璇於2020年參加《香港小姐競選》，最段成為五強並奪得「友誼小姐」，雖然她成為了TVB旗下藝員，但一直都未有任何劇集，所以離開TVB並於今年下嫁圈外男友，升呢做人妻。

27歲鄺美璇於2020年參加《香港小姐競選》，最段成為五強並奪得「友誼小姐」。(鄺美璇ig)

30歲的鄧佩儀曾參選《2013年度國際中華小姐競選》，獲得冠軍的她曾備受無綫力捧，可惜多年來只演出配角，直至2021年於劇集《換命真相》中首次擔正女一後，便請假回到加拿大讀書。鄧佩儀早前在社交平台宣布自己終於畢業，並說會留在加拿大發展，疑暗示將離巢。