戀講嘢｜ 18歲𡃁模超想結婚 行外母政策迫30多歲男友結果⋯⋯

今年8 月政府統計處最新數字顯示，港人傾向遲婚，首次結婚年齡中位數，女性及男性分別延後至30.7歲及32.2歲，但第115集《晚吹–戀講嘢》的嘉賓木木，只有18歲就己經想結婚, 迫到男朋友感覺似坐監。木木說自己有個學霸妹妹，年年考全級第一，所以家人自然偏心鍚妹妹，令在家中得到的關愛不多，所以從15歲初戀就好想結婚，好想有被人鍚的感覺。

木木15歲就相結婚，現時的男朋友是她第3個男朋友。（網上截圖）

木木和男朋友都是兼職模特兒，第一次約會時對方知她年紀這麽少都有被嚇倒，她也估不到對方的年紀已經是3字頭。木木說從這男朋友身上感覺到有父愛，她又喜歡他夠大男人，「因為我好小女人，我唔鐘意話事，佢會同我講我應該點做。」有時到他家煮飯時就讓她感覺像兩公婆相處，是她的夢想世界。

能在家中為人愛的男人煮飯是木木的夢想生活。（網上截圖）

原來二人拍拖一個月木木就問對方是否認真的，如果他不想結婚那就分手，當時他當然說是認真的，還帶木木回家見他媽媽，木木有時會跟他叫「媽媽」，她會私下和「媽媽」whatspp打男朋友小報告，知「媽媽」喜歡行山，會早上6 時起床化妝陪她去，所以「媽媽」都問過他們何時經婚？到時住那裡？並跟木木說：「你做我新抱就好了。」

主持人都驚訝木木會用「奶奶政策」。（網上截圖）

但相處下來木木又開始覺得男朋友幼稚，經常打千字文教他怎樣可以更好，但男朋友都當這是耳邊風。她又試過看他IG，知他追踪很多女模特兒的動態，「我唔敢（詳細）睇，怕自己唔開心。」這些讓她覺得有忍辱負重的感覺。

三位女主持都覺得木木為結婚在感情上很委屈自己。（網上截圖）

有一次木木和男朋友說好當晚大家都不去酒局，怎知男朋友的朋友竟告訴她，見到他在蘭桂坊並跟朋友說，感覺自己現在像坐監一樣，木木說：「後來我忍唔到佢出去玩，又對我唔好，就同佢分手。」

郭嘉駿（193）勸木木幾年後再想結婚的事。（網上截圖）

分手不久木木就打電話給他想復合，怎知男朋友卻說：「唔該你放過我喇！」直至兩星期前二人分別去睇演唱會，男朋友說這晚沒有唱會全晚在看木木，連她去過多少次洗手間都知道，於是他們就復合了。男朋友還跟木木提出訂婚，由於木木一直想在18歲結婚，她還有4個月就19歲，如果男朋友在這時向她求婚，她會否答應？她就說不敢想，怕自己期望越大失望越大。主持人都勸她不要為結婚而結婚，最好等多幾年再考慮。