冰上火花 ｜黃奕晨打完冰球反思人生　朱鑑然克服傷痛搵定位

朱鑑然、黃奕晨、黃溢濠與Locker在《冰上火花》中，是火花隊元老級成員，被劇組封為「四大才子」。黃奕晨笑指因演員年紀問題，所以《冰》一啲都唔青春，但熱血是百分百的，劇集中心思想教大家失敗過後如何面對及走出傷痛。講痛，除咗係劇集帶嚟嘅水泡、甩骹嘅痛之外，講到演藝事業上遇過嘅痛，三位才子都講到眼濕濕。



朱鑑然原來當初曾cast唏噓一角，而黃溢濠就cast過Lokman飾演嘅李世達一角，而黃奕晨就cast過老黎一角。（陳順禎攝）

劇中飾演老黎嘅黃溢濠自封是受傷代表，他表示因長時間著冰鞋，起水泡已是基本。「我直情係記得邊下整親膊頭，應該係拍完之黎，我哋自己玩，因為當時覺得自己好勁， 鬥快溜冰， 有一下跌咗落地，到拍攝完晒我去睇醫生，醫生話可能要做手術 ，如果唔係會慣性甩骹，當時覺得仲郁到， 純粹唔舒服啫，同埋一做手術要包住隻手兩個月，咁我唔做 。」黃溢濠最後選用了另一種治療方法，但至今仍未完全康復，需定期覆疹。而黃奕晨拍完《冰》上後，腳踭內側嘅骨頭亦凸了出來，但醫生表示「就係咁架啦」，即係無得醫。

三大才子瘋狂互串，兄弟情十分要好。（陳順禎攝）

劇中火花隊自失去靈魂人物百威後，全隊即時一盤散沙，而各人在生活上亦面對不少難題。 三大才子認為《冰》帶出的訊息是失敗之後如何面對及迎接要走下去的路，就好似打冰球一定會受傷，但他們依然要上場。 黃奕晨所飾演的唏噓，無論性格與際遇都是他完全相反，但拍攝過後，卻令他有所反思。「我嘅難關係我每樣嘢都有做，但唔係每樣嘢都突出。拍完之後諗好多，到底我喺呢行想要咩 ？點去克服難關就係要無悔，自己每日做都要俾100% ，咁已經對得住自己，因為呢行好多嘢唔係自己可以控制，做好自己本分，如果幫到身邊嘅人就幫埋，別人幫你，你都要感恩，同埋珍惜。」

朱鑑然同廖子妤繼《骨妹》後再度合作，今次仲有埋個女。（陳順禎攝）

朱鑑然坦言最易令自己迷失就是在圈中的定位，而當自己感到迷失時，最重要有能夠傾訴的對象，儘管對方的說話唔一定好聽，但一定是為自己著想。「聽過最難聽嘅批評說話？拍戲時，導演話『朱，你啲嘢完全唔得，你唔好再問任何嘢、唔好再create，當自己係張白紙，聽我講就得』呢個係幾難受。因為演員係搞藝術，創作性一定要有，我點去調節呢？我當時都調節咗一段時間，同埋老土講句，克服到係會更堅強。」

黃奕晨在過去一年做過頒發禮主持，又挑戰不同嘅綜藝，希望可以做到樣樣精。（陳順禎攝）

黃溢濠14歲擔任電影《圍城》男主角，完成學業後，正式入行，演員、歌手、電影幕後工作樣樣都試過，一轉眼已15年，難關還會遇得少嗎？他說以前會搵人傾訴，但近年抖啖大氣就算數。「都會唔開心、依然會積住，但孭住又唔覺有大有影響，每個人都有傷痛，呢啲嘢係成長必經。」同朱仔一樣，黃溢濠對自己的定位都感到迷失，他感慨地說：「經歷過咁多人塑造，好想搵真正自我。我哋正正係喺最難行嘅10年出嚟，所以面對嘅嘢好相近，有人快、有人慢，但慢唔代表去唔到終點。有咩堅持？我都唔知，有啲傻勁，如果要講，揀入行仲大過於要唔要繼續，喺度就一世，中間有閃過好想離開，但好鍾意演戲、好想等到一個有代接性嘅角色出現，每日都會有呢啲希望。」

講到自己嘅膊頭重傷係因為cut機後貪玩做成，黃溢濠都覺得好笑。（陳順禎攝）

服裝 : Markfast（黃奕晨）、Paul Smith @paulsmithdesign （朱鑑然）、INITIAL（黃溢濠）

化妝：Will Wong（朱鑑然）、CarmenC（黃溢濠）

髮型：Sing@Artifylab（朱鑑然）、Nickienick（黃溢濠）