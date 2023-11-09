叠影狙擊｜17年後再現無綫盼演技升呢　文頌嫻凍齡靠6點前晚膳？

《叠影狙擊》逢周一至五晚9點半翡翠台播映，昨晚（8日）及今晚一集，劇情繼續圍繞魏曉晨（周秀娜飾）以「梁曦」（周秀娜分飾，下文簡稱娜姐）身份為亡妹死亡真相進行調查，其間揭出梁曦死亡可能與隧道爆炸案有關，曉晨遂使計接近涉案人物—利民高層Dicky（李忠希飾），並意外認識利民CEO涂文諾（黃浩然飾），文諾更似是對曉晨一見鍾情…另邊廂，梁曦男友袁晟杰（黃宗澤Bosco飾）對假扮梁曦的曉晨開始起疑並展開調查，其間揭出梁曦與神秘環保團體Green World有關…

自《叠影》播出後，娜姐吸獲不少正評，娜姐之前在社交平台分享劇照及工作照，透露拍攝期間撞正疫情最嚴峻時期，自己在120天的拍攝時間中佔了117天，故於每日開工前都要做快測，又坦言一人分飾兩角不容易：「我想拍電視劇和電影最大區別，是電視劇真的每天要拍很多場戲，尤其是當要一人分飾兩角，每天拍攝時間就會相對更長！」娜姐更感嘆：「這部大概是我拍過最需體力的戲了！」

娜姐啲打戲確係有台型。

娜姐啲打戲確係有台型。

不過，娜姐的努力也得到回報，《叠影》播映至今除被指演技大有進步，其超凡身手亦贏盡焦點，令娜姐成功躋身打女行列。今晚娜姐為了勇救好友飛飛（朱鑑然飾），將手袋掟向債主、再緊接高難度凌空穿心腿一幕甚為搶焦，除了跳躍力驚人，整套動作亦一氣呵成。鏡頭前型爆的娜姐，受訪時笑言其實喪吃NG：「因為導演想一鏡到底見晒成套動作，包括掟手袋、跳躍同踢到衝埋嚟嘅演員，要夾好晒呢系列動作嘅時間好難，所以NG咗好多次。」娜姐又指成功完成整套動作全靠「幕後黑手」：「騰空嗰吓係難，不過只係鏡頭上呃咗觀眾，其實全程係有武指托住我，否則對腳好快跌返落地。」

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至於繼《施公奇案》後相隔17年再以劇集角色身份於無綫亮相的文頌嫻（文女），亦是《叠影》焦點之一。劇中飾演Green World創辦人Tina的文女忠奸難辨之餘，與娜姐關係亦看似密切，背景成謎。

文頌嫻因保養得宜獲封凍齡代表。

佢同娜姐嘅關係以及佢個角色到底忠定奸，係劇集懸念之一。

佢同娜姐嘅關係以及佢個角色到底忠定奸，係劇集懸念之一。

《施公奇案》嘅文女。

劇中文女以爽朗短髮造型上陣，身形仍keep得不錯，故獲坊間封為「凍齡」代表，對此文女笑言可能是遺傳：「其實我都算懶，當然都必須要做facial，平時生活要定時；湊小朋友後我都好少零晨12點後瞓，同埋會傍晚6點前食晚餐。」文女又指做人要保持心態正面，並謂相由心生有助保持靚樣。談及其角色忠奸難辨，處理上可覺複雜，她笑言平時笑笑口隱藏不少秘密，今次只是做自己：「劇中表面上絕對係好人，其實又係壞唔晒嘅壞人。」談到相隔17年再於劇集出現，文女希望觀眾會覺得她與以往不一樣：「希望觀眾覺得我演技上有突破同成熟咗，唔係以前嬌滴滴妹妹仔。」