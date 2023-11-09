最新動漫精品市集吸引人氣IG coser到場　人靚之餘仲要扮得好神似

「閑情‧走走文創及動漫精品市集」於2023年10月30日至11月12日，在荃灣廣場地下中庭變身成動漫迷必去的朝聖之地！同場上演文青精品及美食市集，喜歡市集文化又為食的你，當然不能錯過！

「閑情‧走走文創及動漫精品市集」雲集多套大熱日本漫畫、精品及授權產品，包括超人氣大作《SPY X FAMILY間諜家家酒》、潛力作品《孤獨搖滾》、鬼滅洐生作《鬼滅學園！》、歷史巨著《火鳳燎原》更會推出1-75期裝！絕對會令漫畫迷留連忘返！

歷史巨著《火鳳燎原》更會推出1-75期裝！

同場亦特設「親子漫畫專區」，網羅《大偵探福爾摩斯》、《媽媽的每一天》等適合大人小朋友一齊閱讀的作品，為親子生活增添趣味。除了日漫，大會也引入本地漫畫元素，邀請到馮展鵬、Man僧、阿棠、ArYU、文地貓、路邊攤等多位本地著名漫畫家在市集設立原創專櫃及親身到場出席簽名會。支持本地漫畫的朋友記得密切留意簽名會舉行時間。

既然以動漫為主題，又怎少得coser登場？大會特別請來美少女人氣IG coser 零小千、秋雨、矢風、NAKO到場，以cosplay現場有售的漫畫作品人物來帶動開幕日氣氛，讓觀眾完全沉浸於動漫世界！

NAKO

NAKO

秋雨

零小千

矢風

在「精品食品手作市集」，包羅萬有的文青手作類產品由精緻首飾、民遊頌缽、寵物飾品食品，到香薰香皂、運動用品和萬聖節主題產品，一定能滿足你沉浸於市集生活的願望！美食區方面，計有芒果專門店、養生食品、芝士、茶品、香港手工糖果零食等多款選擇，為市集增添無限美味。