明星足球隊36年前大戰日本藝人隊片段瘋傳　任達華竟被公然挑釁？

由藝人譚詠麟和已故退役港隊代表尹志強發起的明星足球隊，於1986年組成，多年來一直加入不少新隊員，明日（11日）明星足球隊將會對戰榕江村超聯隊，而陳百祥、譚詠麟、黃日華、何家勁、羅家英、苗僑偉、李子雄、洪天明、關禮傑、何猷亨、劉浩龍、陳浩民、陳國坤、鄧兆尊等將會出賽。其實明星足球隊的實力一直都不俗，一段來自36年前的港日藝人比賽舊片段獲內地網民瘋傳，緊張程度更被形容為「抗日電影」。

明星足球隊36年前大戰日本藝人隊片段被內地網名瘋傳。（片段截圖）

香港明星足球隊成立兩年後，於1987年拉大隊遠赴東京國立競技場，與日本明星聯隊展開一場火藥味十足的友誼賽，有份出席比賽的包括有成龍、譚詠麟、曾志偉、劉德華、任達華、高飛、元彪、苗僑偉、何家勁、許冠文、黃日華、張國強等，可謂星光熠熠。

開場前兩對非常融洽。（片段截圖）

成龍人氣最高。（片段截圖）

這場比賽吸引到大批觀眾入場，而其中一半觀眾都是為了一睹成龍的風采。賽前兩隊互相打招呼，顯得相處融洽，兩隊隊長成龍及搞笑藝人明石家秋刀魚對方玩笑。比賽嘅時候，曾經是前港青成員的曾志偉踢得非常起勁，更送上兩球助攻，協助明星足球隊在上半場領先2比0。

曾志偉與拉莫斯的搶波後被對方惡意批踭。（片段截圖）

更追著拉莫斯爆粗。（片段截圖）

不過下半場，不忿氣的日本藝人隊突然換上日本聯賽球員及外援，當中有巴西裔日本國腳拉莫斯及當時有「日本球王」之稱的釜本邦茂上場，藝人球員只剩下兩位。形勢突變令明星足球隊處於劣勢，期間更發生不少碰撞。曾志偉與拉莫斯的搶波後被對方惡意批踭，曾志偉就追著對方爆粗，最後要劉德華幫手拉開曾志偉，以免發生進一步衝突。

明石家秋刀魚公然挑釁任達華？（片段截圖）

係咪開玩笑咋？（片段截圖）

另外，在下半場擔任門將的任達華被明石家秋刀魚攻入一球後，擅自摘下任達華用來遮掩光頭的冷帽，引起隊員不滿，而黃日華就氣沖沖衝上前指罵明石家秋刀魚，要求對方道歉。有不少網民看到片段後，都認為明石家秋刀魚公然挑釁任達華，雖然明石家秋刀魚有機會是開玩笑，不過舉動似乎不太恰當。