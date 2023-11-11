素海霖新作玩番純愛情節　粉絲驚訝創先例︰三上悠亞都冇這待遇

香港首位AV女優素海霖（繪麗奈，Erena），本周宣布推出個人第六部AV作品，在官方網頁有最新預告，並於鐵定11月27日有得睇。繼第五部作品玩扮喺香港秘尋色情水療中心，今次就重拾愛情體驗，講一對港日情侶的跨國戀，而且唔係一味「動作連場」，仲有拍拖談情情節，相當溫馨，有影迷留言指這種「錫住女優」的安排，連三上悠亞、高橋聖子都未試過。



素海霖第六部作品，以港日戀為主題。（網上圖片）

真係由拍拖開始拍

從預告可見，今次故事是有愛情線，先是二人見面，再有一齊拍拖行街食雪糕等情節，最後才到動作交流。素海霖接受《香港01》訪問時，表示拍攝上的確由拍拖開始，經歷戀人般的舉動。「好耐無試過咁純潔 ，起初是去看風景，同男朋友一齊食雪糕，好浪漫。」

二人戲中的對白，都是臨場發揮，素海霖笑言相當尷尬。（影片截圖）

戲中內容有如拍拖情節。（影片截圖）

由於角色是發展港日戀，戲中溝通內容都是臨場發揮，就似港人日常跟日本人溝通的方式，用簡單日語加英語，拍出直實反應。「所有對白都係臨場發揮，沒有設計定，如果有就不會這麼尷尬，但公司說這種尷尷尬尬的畫面多人喜歡看。」

拍拖時去公園食雪糕。（影片截圖）

戶外拍攝用情趣玩具

另外，今次會有戶外使有震盪器的情節，甚至有幕以其他情趣玩具協助自慰，問到素海霖日常可有使用經歷，她都大方回應︰「日常只會在做愛時才用，自慰都都不用玩具。至於在街上玩震盪器更是第一次，有好大的反差感覺。」

在戶外使用震盪器，素海霖覺得有很大反差。（影片截圖）

公司尊重定下尺度

今次已經是素海霖第六部作品，以AV產業的拍攝常規，女優在戲中的演出尺度理應愈來愈激以增加銷量，例如開始要拍攝多人運動場面，甚至跨出最大一步，跟不同國籍人士如黑人拍攝。反觀素海霖來到第六部作品竟反過來拍純愛故事，足見公司都相當錫住她，尊重她入行時設定的底線，實屬罕有。素海霖在這亦多謝大家一直以來支持︰「有大家支持才可以拍到第六部，感謝大家。至於會否再有第七部，要看今次銷量了。」