羅密歐與祝英台｜感情線bug位　陳豪唔係「隱性gay」解釋唔到？

無綫（TVB）劇集《羅密歐與祝英台》故事圍繞着羅家與祝家世代爭鬥，主角陳茵媺女扮男裝，代替自己哥哥「祝英喬」成為祝家話事人，而陳豪則是陳茵媺的殺父仇人的兒子梁山伯。



陳茵媺及時變返女人，陳豪和陳茵媺嘅「hehe」戀先冇發展落去。（《羅密歐與祝英台》截圖）

劇情講到陳豪和陳茵媺自小相識，而且更互相是對方的初戀情人，可惜最後陳豪接到殺死陳茵媺一家的工作，而後來陳豪因為不肯服從任務，所以就被他的爸爸踢走。自滅門後，陳豪和陳茵媺也沒有相見，直到《羅密歐與祝英台》劇情線起始，因為羅家與祝家對決，種種巧合之下，陳豪和陳茵媺才重新見面。

陳茵媺及時變返女人，陳豪和陳茵媺嘅「hehe」戀先冇發展落去。（《羅密歐與祝英台》截圖）

起初陳茵媺以男子身份接近陳豪，兩人一起出生入死，一起大被同眠，一起食飯，關係相當好。在其中一幕中陳茵媺更加趁陳豪不注意，在陳豪睡覺時偷吻他。陳豪在半睡半醒隱約感覺到自己被陳茵媺偷吻，但也沒有介意，反而對林景程坦白：「有少少enjoy。」

林景程都擔心過陳豪係隱性gay，但當時陳豪就一口否認。（《羅密歐與祝英台》截圖）

一開始大家都覺得陳茵媺係男人。（《羅密歐與祝英台》截圖）

一開始大家都覺得陳茵媺係男人。（《羅密歐與祝英台》截圖）

雖然知道，當時的陳茵媺還是女扮男裝，而陳豪更沒可能知道20年後重遇的祝英喬是祝英台，所以，在陳豪的眼中，當時的陳茵媺是一個切切實實的男子身。

一開始大家都覺得陳茵媺係男人。（《羅密歐與祝英台》截圖）

「隱性的gay」意謂隱藏着同性戀的基因，雖然覺得自己是異性戀，但其實骨子裏最深處的自己卻是同性戀，會喜歡同性。陳豪的情況就似網上所說的「隱性的gay」一樣，表面上喜歡異性，但當遇到某個情投意合的人或是遇到某些情況後，就喜歡上同性。

俾一個男人錫完，會覺得enjoy，唔係同性戀咁係咩？（《羅密歐與祝英台》截圖）

當然，後來陳茵媺表示自己是女扮男裝，陳豪才可以放膽去愛，不然的話，他只會糾結於自己愛上一個男人這個事實之上，而最終《羅密歐與祝英台》就會變成了另一套《大叔的愛》。不過話說回來，在這個世代中，就算陳豪真的愛上「hehe」也沒什麼問題。