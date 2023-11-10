林泳淘做人妻兩年終補辦婚禮　曬鴛鴦戲水照感謝老公：世上最完美

前「東張女神」林泳淘，2021年5月成為人妻，與拍拖14年的初戀男友林卓立踏入人生新階段，因疫情關係婚禮拖足2年半，如今終於成事，近日兩人到外地舉行婚禮，邀請少量親友出席，林泳淘搞笑表示：「第一次結婚好多甩漏招呼唔到，希望朋友們多多包涵。」



林泳淘2021年5月與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚。（IG：@Wingt）

因疫情關係，林泳淘婚禮足足延期2年多。（IG：@Wingt）

原定計劃在外地舉行婚禮，但林泳淘因疫情關係改在港先行註冊，儀式一切從簡，只邀親友在家中開溫馨小派對，在家人與幾位好姊妹見證下，與老公簽紙正式成為夫妻。轉眼已做人妻2年多，她不諱言有諗過唔再補辦婚禮：「以前參加婚禮，每次到多謝父母嘅環節都會忍唔住跟住一齊喊，到自己嘅婚禮，諗住嫁咗咁耐，應該乜感覺都無晒啦，點知早上化緊妝，見到老竇情深深眼濕濕咁望住自己，已經一秒淚奔，喊足成朝，但係每次見到媽咪又忍唔住笑佢化完妝成個國民老媽咁（真係好似樣😂！！）簽紙到依家隔咗成兩年幾，真係諗過好幾次仲有必要補擺嘛？但係見到父母嘅感動同愛，一切都好值得！！」

林泳淘與老公以中式禮服，下跪向長輩敬茶。（IG：@Wingt）

林泳淘婚宴以愛貓做感謝卡封面。（IG：@Wingt）

夕陽下林泳淘與老公相視而笑。（IG：@Wingt）

林泳淘上載多張照片，一行人到熱辣辣異地參加婚禮，新娘子早上以大紅中式嫁衣向長輩敬茶，之後換上超低胸魚尾婚紗，一對新人在海天一色美景下情深對望，相當溫馨。晚上林泳淘換上掛頸閃爆晚裝，漫天如星星般燈飾又發放煙花好不浪漫！

林泳淘海外婚禮有放煙花。（IG：@Wingt）

林泳淘老公搞笑高歌黃子華的《做馬仔》。（IG：@Wingt）

新郎哥更在L&W大型燈箱前，搞笑高歌黃子華的《做馬仔》，令林泳淘哭笑不得。她特別感謝丈夫：「多謝林生，你真係世界上最完美嘅男人，點解咁多年你都可以帶俾我咁多愛同歡樂，希望你長命百歲，陪我到老。I LOVE U~多謝所有嚟我哋婚禮嘅朋友，嚟得嘅都係我哋人生入面最重要嘅朋友，無你哋無限量嘅愛同支持同幫忙我諗廢hea嘅我哋真係好多野都攪唔掂，第一次結婚好多甩漏招呼唔到，希望朋友們多多包涵😂」

林泳淘晚裝閃到爆。（IG：@Wingt）

林泳淘順道旅行下水禮。（IG：@Wingt）