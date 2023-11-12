姜濤反擊女網民兩大KOL發聲　「家明」發文轟：你份糧包㗎！

MIRROR人氣王姜濤近日再惹事端！姜濤上周出席公開活動演唱《蒙著嘴說愛你》時意外甩嘴，被質疑咪嘴唱歌，連日被批評下，姜濤不禁發聲還擊網民，並公開留言批評他咪嘴的女網民對話截圖，且將女網民社交網帳戶名字與照片「貼堂」，此舉卻被指以明星巨大影響力對該女網民實施網絡暴力，姜濤在大批網友炮轟下終發文公開道歉，事件引來激烈討論。

姜濤戥「老闆仔」入圍金馬男配好開心，自問演技還在學習階段。（葉志明 攝）

不少KOL亦就此事發表個人意見，與天后鄭秀文合作過的「好青件荼毒室」成員豬文（鄺雋文）撰長文以哲學角度討論事件，他提到，公眾人物指明道姓反擊大眾無可否認殺傷力較大，「我們對其言行有較大限制似乎也是合理的。」但他指出「食得鹹魚抵得渴」界線模糊，「究竟這條『鹹魚』包括了甚麼責任，往往沒有明確的界線」，故難以說清明星須承受的壓力。他認為理想的網絡文化有三點，包括「別盲撐／盲插」、「多關心作品少關心人」以及「建設性評論」。

「好青年荼毒室」成員豬文、白水、鹽叔曾與天后鄭秀文出歌。（資料圖片）

至於另一KOL「家明」意見相異，他認為該女網民「冇粗言穢語、冇人身攻擊、冇指桑罵槐」，只是抒發己見，「卻被一個揚言要『用作品說話』，要拎『亞洲第一』的樂壇廣告一哥公開處決，在百萬計的IG page上公開其外貌，有意無意地動員數以十萬的粉絲去攻擊一個毫無防禦力的普通女仔。」該女網民更被「姜糖」（姜濤粉絲專稱）攻擊、「瘋狂留言恐嚇」。家明斥姜濤被大眾批評為「你份糧包㗎！」更籲大家「唔好再縱容姜濤」。

姜濤道歉post原文。(ig圖片)

姜濤鬧爆該名女網民。(ig圖片)

姜濤現身「共創明teen」畢業禮，大唱《蒙着嘴說愛你》和《Master Class》。

點擊睇豬文及家明全文：