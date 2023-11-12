黃日華踢波用腳踢對方球員 片段曝光引內地網友不滿：球場見人品
撰文：張寧兒
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由譚詠麟帶領的「香港明星足球隊」近日頻頻在內地與各地村超比賽，惟日前與貴州村超比比賽時卻出現爭議一幕，黃日華疑似在球場上公然踢對方球員，惹來不少網民炮轟無品。
從比賽片段可見，黃日華在球場上落力踢波，卻被對方搶波，對方被罰犯規，黃日華似乎已被激怒臉露不滿。其後對方另一名球員又再試圖搶黃日華波，黃日華跌偷在地，右腳在倒落期間先踢到對方球員，倒地後左腳伸起再踢到對方背脊，連旁述見到黃日華一腳後都不禁當場驚呼。對方球員被踢後即攤手表示驚訝，而黃日華起身後則狠瞪對方，又不滿地走向對方，險釀衝突！此時其他球員立刻上前拉開雙方，譚詠麟亦上前攬住安撫黃日華，黃日華才冷靜下來。
雖然旁述表示是「小問題」，又以「喬幫主」稱呼黃日華道；「喬幫主頂到了王牌，在球場上大家拼盡全力啊！」不過片段以標題「香港明星黃日華發火甩人踢人」在網上瘋傳，黃日華又被指用「無影腳」踢人。有網友認為黃日華球場見人品，絆到後對方球員第一時間伸手扶黃日華，「他給別人後背一腳，還生氣兇狠，後面榕江隊員靠近他，他兇狠的甩手，太讓人惡心了。」、「球品見人品，了解真實的一面」、「我就奇怪了，把人踢倒了，還甩手甩臉色，搞得是他被侵犯了一樣。」」「黃日華：踢了這麽多場，就你們來真的」。
另有網友則認為只是小事，足球場上很常見，「其實 體育運動有點身體接觸 有點小矛盾 很正常 沒必要放大」、「有點附加動作，但是不應該被大家惡意炒作」、「踢足球這不正常嗎？在這大做問（文）張，有時間去看看英超，五大聯賽」、「希望大家不要放大這個事情，說明香港明星隊是真的踢球，不是搞表演。比賽有點脾氣都是正常的」。