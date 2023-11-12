日本18種住法｜李佳芯住凶宅做「阿信」　半裸吉吉自嘲唔係真男人

李佳芯（Ali）和周吉佩擔任主持的無綫全新綜藝節目《日本18種住法》，由11月13日起、逢周一至周三晚10點半於翡翠台播映。這對新鮮組合將深入日本各地，以真人騷形式體驗當地人各種居住模式，為觀眾呈獻日本社會最真實生活面貌。

李佳芯同周吉佩去到日本體驗18種住法。（大會提供）

李佳芯同周吉佩去到日本體驗18種住法。（大會提供）

在日本來自不同階層的人因不同的人生目標、需要和背景，對「住」的選擇截然不同，李佳芯和周吉佩在節目中將分別入住京町家、寺院、窮人日租房、網吧和車中泊、市區古怪層疊屋、郊野荒屋及京都傳統民宿等，最爆是李佳芯連凶宅也不會放過。而每集結尾，周吉佩都會自彈自唱總結體驗過後的感想。

Ali入住凶宅！（大會提供）

仲會入住寺院添。（大會提供）

吉吉每集都會自彈自唱。（大會提供）

明晚（13日）播出的第一集以「幸福」為主題，在香港買地起屋看似是遙不可及的事，但在日本普通人家都可以擁有「一戶建」，一戶建即是一家一戶一棟，周吉佩到訪一間一家四口居住的特色一戶建，闊度13呎、面積602呎的三層房子卻設計得像有千呎空間般！周吉佩更發現三大驚喜位，第一是設計師善用15呎高的樓底、以半層半層的形式設計成三層；第二是廚房底下暗藏大型儲物空間、足足企到4個人；第三是超乎想像的專業廚房和超大浴室！

超高樓底配以半層半層形式的設計，為整棟房子增添不少空間。（大會提供）

超高樓底配以半層半層形式的設計，為整棟房子增添不少空間。（大會提供）

有個咁大嘅儲物空間，估你唔到。（大會提供）

專業廚房同超大廁所，都相當有驚喜。（大會提供）

仲有一個小天台架。（大會提供）

另邊廂李佳芯在京都借住又窄又長的百年歷史京町家，該所房子由一對年過八旬的老夫婦擁有，李佳芯入住期間「阿信」上身幫手抹地、淋花和下廚，更和老婆婆學習耍太極體驗慢活；至於看似內儉、實則是寵妻狂魔的老爺爺，還即場獻唱日本老歌及英文歌《You Are My Sunshine》冧妻！Ali被這對鶼鰈情深的老夫婦感動，有感而發說：「老歌、老伴、老屋。陪住自己超過半世紀，成間屋最重要嘅，當然係另一半。日子雖然過得平凡，但係就好幸福。」

Ali化身「阿信」幫忙打掃。（大會提供）

Ali化身「阿信」幫忙打掃。（大會提供）

Ali化身「阿信」幫忙打掃。（大會提供）

淋吓花打吓太極享受慢活。（大會提供）

淋吓花打吓太極享受慢活。（大會提供）

老爺爺冧妻有一手。（大會提供）

老爺爺冧妻有一手。（大會提供）

Ali好enjoy住呢間屋。（大會提供）

後晚（14日）播出第二集則以「夢想」為主題。李佳芯去到大阪參觀當地的公屋「團地」，團地是戰後日本政府建築的集合式住宅，因為面積細和設施殘舊而被嫌棄，管理機構為了吸引更多年輕人入住，邀請一班裝修工匠免費為住戶提供工具和手藝為房子扮靚。李佳芯參觀期間化身裝修工匠親自磨木和髹油，之後還去到女戶主開設的餐廳幫忙送外賣，為活化老區出一分力！

Ali參觀被當地人嫌棄嘅公屋。（大會提供）

Ali參觀被當地人嫌棄嘅公屋。（大會提供）

Ali化身裝修工匠。（大會提供）

Ali化身裝修工匠。（大會提供）

Ali化身裝修工匠。（大會提供）

仲幫手送外賣添。（大會提供）

仲幫手送外賣添。（大會提供）

周吉佩則去到長野跟着嚮往自由的八山悠太體驗「車中泊」，現年39歲的悠太2年半前花了3個月時間及900元美金，親手製作居住面積只有26呎的流動屋。周吉佩與悠太駕車到了溪邊玩水，惟周吉佩被冰凍的水嚇怕謂：「我諗啲水低過八度，我都係喺側邊玩水算！」大讚落水的悠太「真男人」之餘，亦不忘自嘲：「我唔係，我仲要歷練！」自稱「吉大廚」的周吉佩還幫手準備晚餐。談到車中泊體驗，周吉佩有感而發謂：「真係有種洗滌心靈嘅感覺，雖然（車中泊生活）物質上（享受）唔係好多，但嗰種嚮往自由嘅感覺係令我好有啟發。」

吉吉就去咗體驗車中泊。（大會提供）

吉吉就去咗體驗車中泊。（大會提供）

吉吉不敵冰水，凍到縮縮吓。（大會提供）

吉吉不敵冰水，凍到縮縮吓。（大會提供）

吉吉不敵冰水，凍到縮縮吓。（大會提供）