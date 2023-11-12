Tyson Yoshi新歌獲好成績即「爆喊」　粉絲要求獻出有味背心抽獎

Tyson 拍攝了 《你不會一輩子的愛上我》別注MV回饋Fans。

Tyson Yoshi新歌 《你不會一輩子的愛上我》向歌迷剖白心聲，道出「脫粉」比分手更痛苦的感受。新歌不但感動不少歌迷，更吸引已淡出的資深歌迷「上水」，令Tyson驚喜萬分！ 而MV亦力壓BTS的Jung Kook及LE SSERAFIM榮登「Trending for Music」熱門第一位，令Tyson感覺有如成就解鎖，他說：「很開心大家喜歡《你不會一輩子的愛上我》，沒想到能夠成為Trending for Music熱門第一位，看到這個畫面時即開心得尖叫，絕對是成就解鎖！今次借新歌跟歌迷剖白心聲，得到很多迴響，甚至有已淡出的資深歌迷DM我，令我相當感動！我的確無法滿足所有人，但我會堅持繼續做屬於Tyson Yoshi的音樂！」

新歌嘅好成績令Tyson十分滿意。

Tyson又在社交網站透露會準備一個留言抽獎活動，不少fans留言要Tyson的「有味背心」、最愛的「寵物小精靈」及名牌飾物做禮物，除了以一連串行動回饋歌迷支持外，TY亦希望Fans將應援經費用於幫助貓咪身上，他說：「多謝大家對我的厚愛，但施比受更為有福，所以與其在串流平台『打賞』給我，不如將金錢用在幫助『浪浪』身上，因為我最近認識的一位貓義工，所救的貓貓不幸感染貓瘟，治療費用非常昂貴，希望大家可以伸出援手。