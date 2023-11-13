鄧麗欣唱出癮望殺入紅館　一句說話親證Kary、Miki已破冰

Stephy話收到唔少網友留言要求唱《跑Online》 ，但她覺得唔啱feel，所以只在台上唱了兩句。（梁碧玲攝）

鄧麗欣（Stephy）舉行《STEPHY Therefore I Am》演唱會，全晚唱近30首歌，當中包括《他不准我哭》、《藍鞋子》、《電燈膽》，而唱《最後一塊》時，台下嘅幾位餅碎成員都眼濕濕。

完騷後，Miki、Kary、Angela、Gloria、 Elaine 亦齊齊到後台供傳媒拍照，Kary同Miki亦有講有笑。（梁碧玲攝）

完騷後，Stephy接受訪問時坦言唔夠喉，但由於今次台上很多呈現的東西都是一次性，如果要重設有一定難度，問到會否挑戰紅館，Stephy表示：「係每個歌手嘅夢想，但唔會特別去諗，交畀公司處理。」 Stephy又話除Fans買唔到飛之外，自己朋友亦都冇飛，所以希望明年能補償大家。 問到Cookies會否有機會開騷，Stephy表示要問返大家，而提到Miki與Kary坐埋一齊時，Stephy更反問：「點解唔可以？（關係好？）無問題。 」，並透露二人私下亦有見面，足見已冰釋前嫌。

Stephy話唱出癮，希望完成手上嘅電影後，可以發展少少音樂。（梁碧玲攝）

Stephy透露在綵排時第一首歌《分手的情書》已經喊，她當初希望能在綵排盡喊，以免觀眾買飛入場睇自己喊。「經典歌我真好想好完整地唱俾大家聽，所以我終於控制到。」問到會否想集齊Cookies成員做觀眾，Stephy即話：「希望，但集齊晒我應該唱唔到，真係一望到就唔掂，同埋Helena同Serena 喺外國，無咁易返嚟，我都希問過佢哋。」