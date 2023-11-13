收視｜《叠影狙擊》出師不利　成台慶劇暫時首周最低成績

無綫（TVB）剛公布翡翠台上周（6日至12日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《東張西望》跨平台直播收視最高22.9點（147萬觀眾），位列上周收視首位節目；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.8點（134萬觀眾）；陳豪、陳茵媺夫婦主演《羅密歐與祝英台》最高收視19.6點（126萬觀眾）；《請客必食18道菜》最高收視15.7點（101萬觀眾）；《無窮之路III-無垠之疆製作特輯》最高收視14.2點（91萬觀眾）；而陳貝兒主持新一輯《無窮之路III-無垠之疆》最高收視15.9點（102萬觀眾）。

江美儀爆發演技為上周劇集收視力挽狂瀾。(《羅密歐與祝英台》截圖)

至於第三套台慶劇，黃宗澤、周秀娜主演《叠影狙擊》最高收視18.7點（120萬觀眾），是暫時台慶劇中，首播收視最差的一部，《香港人在北京》首周有20.6點，而《羅密歐與祝英台》則有20.7點。

《叠影狙擊》出師不利。（劇集截圖）

周六晚播出《善心滿載仁愛堂》最高收視17點（109萬觀眾）；周日晚獎門人曾志偉強勢回歸主持《獎門人台慶感謝祭》最高收視21.8點（141萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視21點（135萬觀眾）。

《獎門人台慶感謝祭》有游嘉欣刺激收視。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

唔知錢嘉樂返到屋企使唔使「跪算盤」呢？（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

呢邊就慢慢玩。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

游嘉欣食咗一半。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

錢嘉樂：咁你要問湯盈盈。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）

湯盈盈冇眼睇。（《獎門人台慶感謝祭》截圖）