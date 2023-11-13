以愛為營劇情｜1至36集結局劇透持續更新｜白鹿跟王鶴棣愛情錯摸

內地劇《以愛為營》，講述白鹿飾演的財經記者鄭書意，誤會王鶴棣飾演的時宴，是她前男友小三的舅舅，因而接近時宴想成為小舅媽，卻因為撩錯人，而發展出一段搞笑的錯摸情緣。

內地劇《以愛為營》。（劇照）

白鹿飾演財經記者鄭書意

王鶴棣飾演霸道總裁時宴

23集

時宴忙完工作與關濟、喻遊小聚，關濟看到時宴在回復資訊，詢問得知時宴竟然已經有女朋友了，時宴並未透露女友名字，表示等女友想公開的時候在告訴關濟和喻遊。鄭書意很擔心見到時宴的外甥女，更怕撞見後讓時宴意識到自己接近他是為了報復秦樂之。

22集

鄭書意主動提出將專訪放在電子刊上，但是對方還和自己表白，不過鄭書意表示已經嚴詞拒絕了對方的表白，還讚揚自己的男朋友非常優秀。秦時月告訴鄭書意自己和喻游看完展之後還去看了電影，她也明確表示自己有些喜歡喻遊，本來她想去喻遊家看看，結果被喻遊拒絕。

王鶴棣是內地男神。（劇照）

21集

秦時月、鄭書意和喻遊一起來看展，秦時月主動為大家講解了美術知識，這讓鄭書意大贊秦時月有藝術涵養，結果秦時月悄悄告訴鄭書意自己背了一晚上的百度百科。

20集

孔楠住的房子意外漏水，因為要重新裝修她只能另尋房子暫住，陳盛得知此事後主動幫她尋找租住房子。孔楠看出陳盛對自己有意思，主動詢問對方想法，陳盛坦誠想和孔楠交往，孔楠也並未否認對陳盛的好感，但也坦誠兩人的姐弟年齡差，做好結婚的準備。

白鹿是人氣小花。（劇照）

19集

時宴明白鄭書意對自己心有隱瞞，但願意等她對自己敞開心扉。畢若珊在馬場也玩的很盡興，為了給鄭書意和時宴創造機會，她讓時宴送鄭書意回家，讓關濟送自己回家。關向成安撫唐亦她的顧慮都不是問題，他們應該向時宴和書意學習，大大方方的喜歡對方，不需要估計太多。