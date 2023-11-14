黃日華村超茅波事件　丁偉傑代華哥道歉內地網民唔收貨：九唔搭八

現年62歲的黃日華日前在「香港明星足球隊X榕江村超聯賽足球邀請賽2023」中，被對手侵犯跌在地上，華哥借滾動身軀向對方伸腳，最後球證不再視而不見，令華哥吃下黃牌。華哥踢對方球員的片段在內地瘋傳，惹來不少網民炮轟無品。

黃日華早前已因被搶波疑臉露不滿。（網上片段）

事件持續發酵，有有內地網民在抖音視頻批評華哥，指雖然踢足球肢體碰撞很正常，但最「惡心」的是附加動作，並斥「明星就可以欺負人嗎？」，更列出華哥的無品行為。在片段中網民表示華哥在對手在無球情況下推人及直接指罵對方，然後就是從後鏟低對手，另外對手想跟華哥握手，竟然被他一手甩開。

華哥轉身踢對手屁股。（視頻截圖）

仲拒絕同對手握手。（視頻截圖）

另外，香港now寬頻電視及廣州電視競賽台足球評述員丁偉傑就在抖音拍攝視頻，透露外號「噴火華」的華哥其實是真性情而不是茅只是燥，更代華哥向村超的街坊道歉，並希望貴州的同胞都唔好嬲。

丁偉傑帶華哥道歉。（視頻截圖）

丁偉傑在視頻解釋及推測：「片段中被華哥踢屁股的球員只是二十多歲的年輕人，大家鏡像想一想，已經年屆五十多歲，對方只是二十多歲有氣有力過來撞我，我會受傷的。你傷了兩日復原，但我傷了兩個月都未必復原，所以經驗之談，當你老了面對年輕對手，而對方不懂得遷就你，是有種無名火的。我特別講明，不是幫華哥講好說話，不過如果你不是經常做運動，純粹看到香港大球場華哥那幾下降龍十八腿而生氣，其實是沒有必要的。」

被對方絆倒。（網上片段）

衝前與對方球員理論。（網上片段）

對於丁偉傑的說法，大批網民唔收貨，更著丁偉傑不要再為華哥解釋：「你都9唔搭8」、「下下就住踢，不如休息下做觀眾，報復動作就無謂啦」、「沒必要拉仇恨，脾氣上來了，誰都有失禮的時候」、「覺得他氣度不夠，缺乏體育精神！」