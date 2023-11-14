村超｜黃日華爭議動作　隊友李子雄力撐係慣性動作：唔好上綱上線

香港明星足球隊日前在香港大球場，主場迎戰榕江村超聯隊的友誼賽中，發生不愉快事件。黃日華在球場上一時火遮眼，疑似「報復性」出腳踢對方球員，事情在賽後引發巨大爭議，有人說足球場上有身體碰撞是正常，但也有不少人覺得黃日華當日的「附加動作」非常無品。

李子雄有份參與香港明星足球隊和榕江村超聯隊的友誼賽。（網上截圖）

李子雄開心球隊捧盃。（網上截圖）

事件連日來不斷發酵，當日也在場目睹整個過程的香港明星足球隊隊員李子雄亦在社交平台發聲，呼籲大家不要在評論區帶節奏放大事件，更不要上綱上綫。李子雄片中表示足球本來就是對抗性的賽事，難免有一些肢體衝突、肢體碰撞，這是很正常的，當天球場上的實際情況是：「黃日華被撞倒了以後，可能慣性地正好踢到了村超的球員，可能也因為拍攝角度的問題，所以大家可能誤會了。」

黃日華球場上與對方球員的一次碰撞，賽後引起網民熱議。（網上片段）

被對方踢倒。（網上片段）

黃日華右腳先踢到對方一下。（網上片段）

左腳再踢到對方球員背脊。（網上片段）

李子雄力撐隊友黃日華。（網上截圖）

認為足球賽事難免會有肢體碰撞。（網上截圖）

李子雄又以個人經歷舉例，稱自己在內地參加比賽時，也曾被內地的球員撞倒了，然後在很多評論區裏面有不太好的聲音，但是他也作出了解釋。

李子雄回顧當日事件發生過程。（網上截圖）

覺得只是慣性動作。（網上截圖）

可能拍攝角度，令大家誤會。（網上截圖）

李子雄認為這次事件只是個小插曲，不應該放大，更不要再上綱上線地去討論，他覺得這次交流在於把中國足球更好的走出去，然後更多一些民間交流。大家應該轉移關注這場村超和香港明星足球隊這場友誼賽的意義，他們希望香港是第一站，下一站能踢到歐洲去，讓大家看到年輕的一代人熱愛足球，他覺得這更有意義。

李子雄呼籲大家不要在評論區帶節奏放大事件。（網上截圖）