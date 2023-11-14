羅密歐與祝英台｜蔣祖曼獲封劇集MVP　起飛腳＋開雙槍型到核爆

台慶劇《羅密歐與祝英台》中，英華（蔣祖曼Joman飾）於上周痛失愛兒皓仔（何珀廉飾）後性情大變，英華（蔣祖曼Joman飾）為完成復仇大計，犧牲茱麗葉（游嘉欣飾）將其強行嫁給「零愛情」基礎的Dave（黎學勤飾），雖然Dave自出場一直遭受茱麗葉冷待及「虐待」，但不但未有趁茱麗葉被迷暈乘人之危，甘願讓愛成全麗葉的他，更情深意切地剖白「兵仔心聲」。



英華被仇恨沖昏頭腦。

茱麗葉被禁錮兼被逼嫁畀Dave，今晚佢會多番嘗試逃亡，到底成唔成功？

為咗救茱麗葉，英台對羅密歐進行開槍特訓，但點解會係英台教密歐，而唔係山伯呢？呢場戲會唔會有咩寓意呢？

今晚（14日）暴走的英華將變本加厲，就算手下木村（張韡騰飾）苦勸事件另有蹺蹊，英華仍堅決鎖定羅家為復仇對象，揚言情願以死謝罪也要「有殺錯冇放過」。為阻止英華暴走，英台與山伯（陳豪飾）及羅密歐聯手展開激烈決鬥，英台因而單對單對密歐進行開槍特訓；決鬥期間，仇恨滿血的Joman一邊雙手持槍瘋狂開火、一邊腳踢車門更是型到核爆！Joman飾演的英華自出場後一直備受好評，被指演技在線，因而獲封《羅祝》MVP！網民：「老闆娘演技好，開槍又型」、「蔣祖曼唔係好靚，但個樣就好有味道」、「曼B靚爆鏡」、「老闆娘雖然被仇恨沖昏頭腦，但演技好好，做到我見猶憐的感覺」； 亦有網民懷疑英華是無間道，實質是與英台背後合作、裝作接近仁義搜集其惡行。

游嘉欣婚紗LOOK

Joman蔣祖曼將再度展現型到核爆決鬥真功夫。

拍完車面翻滾戲盤骨大髀瘀晒

蔣祖曼呢個車面翻滾動作望落雖然好短，但其實拍起上嚟好難！

談到今晚的精彩對決，Joman透露足足拍了兩天，自小已迷上香港動作電影的Joman，並笑言今晚才是自己真正的動作場口：「拍動作戲真係好難，既要有體能、亦要同時控制動作、演戲及節奏，仲要同對手配合；所以如果經驗唔夠，控制得到個動作嚟、又控制唔到個樣，搞掂晒又有機會落錯位。嗰場戲有個鏡頭係我喺車面上翻完身再落嚟，望落雖然好短，但如果落錯位好易『銀』到盤骨，嗰日拍完我返到屋企、先發現自己盤骨大髀瘀晒，但演員嘅通病就係咁，一Action就咩都唔記得晒。」 談到不少網民關心英華生死，問到會否真如網民所料最終與仁義「同歸於盡」，Joman大賣關子謂：「只能夠講嚟緊兩、三集仲有好多反轉位，英華將會承受一個更大嘅衝擊。」

到底最後誰勝誰負？英華最後會唔會真係要犧牲？

昨晚（13日）另一亮點，是飾演Dave的黎學勤，自出場一直遭受茱麗葉冷待及『虐待』的他，昨晚不但未有趁茱麗葉被迷暈乘人之危，甘願讓愛成全麗葉的他，更情深意切地剖白「兵仔心聲」：「雖然我係鍾意你，但我都好尊重你。其實你鍾意嘅根本唔係我，從你嘅眼神我可以感受得到，但點解要對你咁好？有啲嘢真係解釋唔到，由我第一次見到你，我就對你有好感，無論你點對我，呢個感覺都冇變過。」其邊說邊忍不住甜笑及傻笑的樣子更盡顯真摯，難怪獲不少網民同情，直指Dave是劇中一等一暖男。昨晚另一犧牲暖男，還有英台保鏢勇哥（陳健榮飾）；自劇集開播已與英台出雙入對的勇哥，忠心耿耿、從不說多餘的話及做多餘的事，一切均以英台為重。昨晚勇哥為了救英台，奮不顧身撲向哥德（楊證樺飾）並死於其槍下，令網民大為感動，封勇哥為真正烈士。