佘詩曼肉搏譚俊彥有睇頭　唔驚尺度大：電視可以接受嘅

台慶重頭劇《新聞女王》即將推出，今（14日）劇集就舉行宣傳活動，一班主要演員均有出席。而觀看預告片時，看到女主角佘詩曼（阿佘）在劇中有不少床戲，在接受訪問時其揚言拍攝時有少少緊張，但尺度上電視是可以接受的。

阿佘在開機拍攝前又做足功課。（葉志明攝）

《新》劇單看預告已十分精彩，在接受訪問時，問到阿佘最難忘的一場戲時，她就表示：「應該係第一次報新聞，其實報新聞對我來講好難，望住鏡頭講啲災難性事件，嗰個情緒控制表情好難，同埋對白都係資料性，所以都練咗好耐。（片中有唔少情慾戲好似同譚俊彥，拍嘅時候緊張嗎？）緊張就少少啦，其實每一場戲都好緊張，其實嗰個尺度電視可以接受嘅。」

而為了演好主播角色，她在正式開機拍攝前已下了不少功夫：「搵咗一啲以前做過主播，依家做緊嘅主播，有已經冇做幕前嘅一批主播，睇吓兩個年代唔同主播點樣去報道新聞。」她又揚言雖然在劇中人設比較霸氣，但現實中絕對不是這樣的人：「其實角色、劇本，本身好好，令到我投入到，其實我唔係一個好惡嘅人。」所以說她演技了得，演甚麼像甚麼。

阿佘在劇中有不少的床戲演出。（葉志明攝）

在宣傳上有不少演員透露在拍攝時，阿佘經常請大家吃飯，問到請了多少次呢？她就笑言：「唔記得啦，其實唔係淨係我，其實個個都有萬歲，大家食得開心就得。」續問到大家都看好其今年有好大機會三奪視后，她就表示：「我拍到呢部戲已經好滿足，其他嘢隨緣。」

阿佘表示對於會否三奪視后就隨緣。（葉志明攝）

另外，提到早前與媽媽回鄉（珠海）祭祖一事，她就表示：「因為嗰日係重陽節，咁啱我細佬返咗嚟，所以咁啱佢哋有聚會（鄉下舉行100圍飯聚活動）我媽咪就話不如返去啦，我都覺得我哋未試過一齊返鄉下，都係一個好好可以返去我哋個祖屋。（首次返鄉下覺得鄉下如何呢？）好繁榮，所有人都好Nice好簡單好純樸。」