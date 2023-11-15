盧慶輝入行前曾奪Model比賽冠軍　放棄金融業百萬年薪入TVB追夢

現年55歲的盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎，但在2001年他突然消失香港幕前，之後他轉往內地發展，並一度轉行做房地產生意，直至近年重返幕前，但就主要在內地拍劇。直至早前盧慶輝在TVB劇集《香港人在北京》中亮相，令不少觀眾大感驚喜。當年盧慶輝淡出幕前的原因眾說紛紜，有傳因爆出負面新聞導致形象插水而決定離開香港，但多年來他一直未有回應。近日盧慶輝在社交平台分享近況及工作日常，日前他就撰長文大談當年入行的經歷。

盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎。（小紅書圖片）

早前盧慶輝在TVB劇集《香港人在北京》中亮相。（電視截圖）

令不少觀眾大感驚喜。（IG@jinnyng）

盧慶輝透露自小已夢想做演員，在家中貼了很多演員的海報，但出生於潮州家庭的他，父母思想傳統，爸爸媽媽、哥哥、兩個姐姐，都在銀行工作，所以父母都希望盧慶輝可以安穩地在銀行工作，並不支持他追逐演員夢。盧慶輝中學時想學一些關於舞台表演的培訓，雖然家人不支持，但痛錫他的媽媽眼見兒子悶悶不樂，最後給了四千多的學費，讓他去參加培訓班：「這是第一次得到支持，我特別開心，每天都早早過去等着上課，培訓班的老師也很欣賞我，說我條件還不錯，老師給我報名了模特賽事《魅力先生》的比賽，結果拿了個冠軍。」

盧慶輝透露自小已夢想做演員。（小紅書圖片）

在家中貼了很多演員的海報。（小紅書圖片）

獲得冠軍的盧慶輝。（小紅書圖片）

獲獎後的盧慶輝當然非常開心，但同時又很緊張，擔心同學知道他參加比賽的事，不過最後還是被同學發現：「放學的時候總感覺所有同學都在看我，這也是第一次出名帶給我的困惑，緊張大於欣喜！」他透露當時有不少廣告和電影邀約演出，亦有電影公司找他簽約，但出於家庭觀念的原因，他畢業後沒有加入娛樂圈，而是到金融公司去工作：「在金融公司很快有了不錯的成績，二十歲出頭年薪有七位數，在當時還是不錯的，但我心裏總覺得空落落的，我內心依然嚮往螢幕。」工作幾年後，盧慶輝在朋友鼓勵下決定到TVB面試：「我內心也挺掙扎的，因為當時的工作挺好的，但一看到電視就內心波動。最後我決定試一試。面試很順利我簽約了TVB，雖然每個月拿到的工資比之前少了很多，但是我特別開心特別滿足。」

盧慶輝放棄百萬年薪加入TVB。（小紅書圖片）

重溫過往演出：

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盧慶輝當年憑着青靚白淨、官仔骨骨的外形迷倒不少粉絲，除了唐立生一角之外，他在《封神榜》中飾演的伯邑考下場悲慘，同樣令人印象深刻。不過盧慶輝當年上位後緋聞不斷，除了與《真情》中的拍檔彭子晴被傳戲假情真之外，又曾與梅艷芳、陳德容等傳出緋聞，而他唯一公開承認過的女友就是張慧儀，但兩人拍拖未夠一年就分手收場。2001年盧慶輝轉戰內地發展，並一度息影從商，發展房地產事業，搞得有聲有色。現時盧慶輝轉做家電生意，主力研發風扇、照明設備、冷氣等，有指他已身家過億，相當犀利！

盧慶輝當年與《真情》中的拍檔彭子晴被傳戲假情真。（劇照）

有指盧慶輝已身家過億！（小紅書圖片）