專訪｜黎展峯喜獲樂迷讚唱功與劉德華齊名　目標：做到新一代Andy

25歲英皇新進歌手黎展峯（Andy)上月推出第四首個人單曲《不眠來電》，發佈短短一個月YouTube點閱率突破34萬，而且獲得網民高度讚賞，力讚唱功更與劉德華齊名。Andy接受《香港01》訪問表示：「我好希望可以做到新一代嘅Andy，啲人一叫呢個名就會諗起我，係我一個嘅目標，講起呢個名就會記得我嘅作品同埋音樂。」他透露英文名叫Andy的原因，他說：「我細個因為好鍾意睇劉德華先生嘅戲，所以就改咗個名，因為佢又會唱歌又會演戲，係一個好全能嘅一個藝人。」

黎展峯透露英文名叫Andy的原因，全因為自小熱愛看劉德華的電影。（IG@andylai_219)

黎展峯第四首個人單曲《不眠來電》，發佈短短一個月YouTube點閱率突破34萬。（陳順禎攝）

參加《冤枉新秀訓練營》而入行

講到入行的經過，Andy表示自己從中三開始參加歌唱比賽，一直希望獲得伯樂賞識，可以加入樂壇簽約做歌手。他續指參加英皇娛樂舉辦的《冤枉新秀訓練營》而入行，並表示：「入咗決賽，嗰陣時我係唱歌，佢（工作人員）問我你有冇興趣想做歌手，跟住佢話希望都可以簽你，我都冇太多考慮，因為參加比賽嘅目的就係想接觸公司，同埋簽約公司，人哋願意，我都願意！」他繼續指現階段正在上演戲及跳舞課程，希望能在歌影視三棲大展拳腳！

黎展峯從中三開始參加歌唱比賽，參加《冤枉新秀訓練營》獲得伯樂賞識而入行。（陳順禎攝）

黎展峯指現階段正在上演戲及跳舞課程，希望能在歌影視三棲大展拳腳！（陳順禎攝）

新歌《不眠來電》靈感來自真實故事

提到新歌《不眠來電》創作，他表示靈感是來自於自己的真實故事。他憶述：「大學時期鍾意咗一個女仔，暗戀佢啦！同佢傾偈同埋買野比佢，有少少似佢隻兵。我連續三晚發夢見到佢，嗰陣時好唔想瞓覺，因為一瞓覺就見唔到佢。」被問到夢想中拍拖的地點，他笑說：「正常拍拖行街，去下啲樂園玩，因為我就係雙魚座比較天馬行空。淨係係個夢入邊，實際係冇發生嘅。」講到對方是否收到他的愛意，他說：「佢知，佢話唔好再嘥時間喺我身上，大家都未必有可能，所以我覺得有啲係自作多情。」提及曾經贈送對方的禮物，他表示：「佢做推銷員，我經常會買嘢飲去探班，未至於好高級買晒啲名牌俾佢。」他繼續指自己會做一些比較心思的浪漫小品給予愛慕的人，並表示：「我好鍾意手工制嘅嘢，我鍾意拍拖送多一份禮物，驚喜就會加倍，不過我唔會要求對方要咁樣做。」

黎展峯。（IG@andylai_219)

自爆熱戀階段會追魂call

被問到有關初戀的問題，他大方回答初戀是在16歲。他透露中學階段是唸男校，並表示：「唔係好識到女仔。讀男校認識女仔就要參加聯校活動，同埋返教會！咁我就係返教會，因為自己係天主教徒，同對方認識就開始咗初戀，大概淨係拍咗一年幾拖！」講到熱戀階段的時候，他坦然會「追魂call」，更一度直言自己的性格比較黏人。他說：「打電話試過最貴$500電話費，比屋企人鬧，而平時電話費通常淨係$80，我屈電話公司收錯錢。」

黎展峯自爆熱戀階段最貴電話費打到$500。（陳順禎攝）

入圍叱咤已經當贏咗

講到今年能夠與同門師兄張敬軒及古巨基齊名，入圍叱咤最喜愛男歌手候選名單。他興奮表示：「好似覺得自己已經贏咗，全部都係前輩，真心聽住佢哋嘅歌佢長大，冇諗太多繼續做好自己。」提到許多前輩都有機會缺席頒獎典禮，他坦言：「佢哋應該工作行先，佢哋喺其他好多唔同嘅位置，唔同嘅崗位做啲佢哋想做嘅嘢，張敬軒同埋古巨基就算抽空唔到出席頒獎禮，佢哋係好多唔同嘅範疇去做，同好多唔同嘅年輕新一代歌手去合作，甚至乎會同好多唔同嘅歌手分享，呢樣嘢係更加有價值，樂壇可以傳承到落去！」此外，他更直言希望儲多一點歌曲，將來有機會發行個人專輯為目標。至於最想合作的音樂單位，他雀躍地表示：「好想同陳蕾或者張天賦合唱，因為佢哋好多風格，希望可以爭取下機會！」

黎展峯入圍叱咤最喜愛男歌手當贏咗。（陳順禎攝）

自揭與同門師兄張敬軒淵源

講到與同門師兄軒公（張敬軒）的淵源，對方曾經一度出席活動時公開表揚Andy「識得冧人」，對此他僅回應：「可能喺佢覺得我冧到佢，又或者係我個性格比較想係咁樣，唔係刻意。」他指公司的行政上最近轉了新一組經理人，並表示：「軒公（張敬軒）嘅經理人都係我嘅經理人，所以最近接觸就多咗。佢都會分享佢嘅經歷指點一下我。」他主動提起軒公向他說過的話：「我最深刻係佢成日同我講話一樣嘢，你要相信自己，就可以好投入係件事，當你好投入嘅時候，觀眾就可以好投入，同埋好容易攞到共鳴。」他繼續指軒公分享音樂上的知識，或者待人接物的做法，令自己獲益良多，絕對是一個值得學習的前輩！

黎展峯與同門師兄張敬軒同一組經理人。（陳順禎攝）

Hair : Kevin Liu@myös

Make up : Davina@ CyrusLeeMakeUpTeam

Wardrobe : @pumahk

Venue : Mozy Cafe and Bar @mozy.hkg