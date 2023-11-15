陳凱琳淘寶雙11戰利品狂掃高踭鞋　鄭嘉穎埋單：你鍾意點就點啦

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚後相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福美滿。近年轉型做KOL的陳凱琳，經常獲邀出席活動，更成為廣告商寵兒，吸金力強勁，她更不時在社交平台分享日常生活。日前陳凱琳就拍了一段開箱片，並寫道：「學會網購後今年終於感受到雙十一的快樂啦，一起和我沉浸式開箱，看看我買了哪些好東西吧！」同大家分享今年雙11的戰利品！

同大家分享今年雙11的戰利品！（影片截圖）

好抵買！（影片截圖）

Carlos都有出鏡。（影片截圖）

除了買了多對室內、室外拖鞋供客人穿着之外，陳凱琳今次還買了4對高踭鞋，以備出席活動時着，各種款式應有盡有，而且每對的鞋踭都超高，她自言身高不高，所以要靠高踭鞋變高：「我呢啲唔高嘅人，得5吋3呎半，真係要靠佢高少少呢，先有嗰種台型。」而未有出鏡的鄭嘉穎，眼見老婆一邊試穿，一邊大讚，都忍不住問道：「幾錢呀？」陳凱琳答道：「所有嘢600蚊，係咪好抵呀？（600蚊你鍾意點就點啦）600蚊我鍾意點就點喎，我老公話叫我買多啲喎。咁下次係咪你埋單？（600蚊，隨時OK啦！）」

唔使600蚊！（影片截圖）

各種款式應有盡有。（影片截圖）

每對的鞋踭都超高。（影片截圖）

超滿意。（影片截圖）

兩公婆的互動搞笑又甜蜜。（影片截圖）

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兩公婆的互動搞笑又甜蜜，可見鄭嘉穎非常錫老婆！而不少網民都驚訝陳凱琳買了這麼多對鞋都只需600蚊，大讚她慳家又貼地！其實陳凱琳出身富裕，有指陳凱琳爸爸陳桂祥是「舖王」，曾涉獵炒舖、石油代理生意等，加上繼承家族財產，持有市值逾15億元的家族物業，包括油尖旺多個舖位。陳凱琳的娘家位於九龍塘、市值逾億元的5,000呎獨立屋，婚後她與鄭嘉穎入住何文田千呎豪宅，至今年年頭搬到現時居住的複式花園豪宅。

買了多對室內、室外拖鞋供客人穿着。（影片截圖）

十分滿意戰利品！（影片截圖）