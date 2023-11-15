羅密歐｜收視評分未算高 陳茵媺：每個演員好用心去拍

不經不覺聖誕節將到，圈中靚媽陳茵媺（Aimee)今（15日）就獲邀請出席聖誕節啟動禮，身穿白色珍珠裙的她氣質出眾，相當漂亮。而在接受《香港01》訪問時，她就表示好注重聖誕節，屆時會一家人出外旅行度過。



在接受訪問時，提到聖誕節將到會如何慶祝，Aimee就表示：「我其實諗緊會帶小朋友、奶奶，一齊去搵阿Moses(陳豪），因為佢拍攝到23號，變咗我哋可能出去玩。（有冇計劃去邊？）未知，要快啲plan 。」

陳茵媺氣質出眾。（梁碧玲攝）

而在活動上，Aimee表示一家人會經常為大家送上驚喜，問到陳豪為其送上的驚喜最難忘是甚麼時呢？她就甜笑表示:「其實我覺得佢好忙send個短訊，我都已經好開心，講啲愛嘅說話，我已經覺得係好好嘅禮物。當你好忙嘅時候，你會忘記咗做呢啲嘢，但係當我收到呢啲嘅時候會好有驚喜。」而子女平日亦會透過寫字條去表達愛，她亦覺得是一種驚喜。

目前陳豪在深圳拍攝劇集《企業強人》，而Aimee 雖然已帶子女曾前往當地探班，但她之後會再帶子女再去一次，屆時一家人會一起度過聖誕節。

陳茵媺表示聖誕節一家人可能會出外旅行度過。（梁碧玲攝）

另外，提到正熱播中的台慶劇《羅密歐與祝英台》在「豆瓣」平台分數不高，網民亦有不同的評語，她就表示：「我覺得又唔需要太看重呢樣，我覺得要睇晒成個劇集之後先再睇一睇。我哋做演員拍咗自己鍾意嗰樣嘢，你做咗一個好用心嘅角色。（劇集故事性被指好混亂，大家話棄劇喎）我覺得每一個故仔好似書一樣會有人鍾意有人唔鍾意，我覺得唔單止我哋呢部劇，每一部劇都會有自己嘅支持者同冇咁鍾意嘅人，我都係果句，我哋每一個演員都好用心去拍。」

陳茵媺表示每一部劇都有人喜歡有人不喜歡。（梁碧玲攝）

續問到之後有沒有機會與陳豪夫妻檔再拍第二部劇時，她就二話不說：「我哋有可能應該唔會，因為其實唔係鏡頭面前，反而係屋企問題。當我哋有小朋友唔舒服嘅時候，我哋同事拍緊劇會冇人睇，冇人幫手，所以應該今次都係第一部，都係last one。」雖然拒再與陳豪夫妻檔拍劇，但Aimee 仍有戲隱，有機會再與其他演員合作，挑戰不一樣的劇種。