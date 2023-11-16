新女團Me&剖白組團經歷　Vian以為收到騙徒訊息靠一招辦認真相

靚聲女神黃淑蔓（Feanna）、人氣Model譚旻萱（Mandy）與學界舞者連家穎（Vian）如何被組成女團Me&？為解開大家的疑團，和滿足好奇心，在YouTube頻道「Highlighter橫間道」上載了她們成團經過的紀錄片，日前（11月15日）己經播出了第一集，三女剖白被「點名入團」後的心路歷程，當中以Vian最搞笑，竟然以為自已是遇到網騙，Mandy就興奮地感到夢想成真、Feanna就因為要挑戰跳舞感到壓力爆煲。

Me&三個成員日日都勤於練舞、練歌、練體能。（Youtube截圖）

去年Me& 已開始埋班，Mandy和Feanna被安排跟韓國老師學跳舞，但當時因疫情關係未能到韓國上堂，而只能用Zoom上網課。她們每星期要上課三天，其他日子就練舞、鍛練體能和學唱歌，和分別應付原來的模特兒、演員和歌手等幕前工作。每天早上七時就會現身健身室練體能的Mandy說：「有夢想成真嘅感覺，所以無藉口唔努力！」她又稱：「我性格『唔輸得』，好努力好想做好每一件事。」她更為自己設定地獄式體能訓練計劃，每日掌上壓、Sit Up和深蹲各100下，以及3次來回跑23層樓梯，然後再打1 小時籃球，才開始返公司學跳舞，難怪同事都形容她是一隻牛。

Mandy經常自行增加練習時間，非常勤力。（Youtube截圖）

至於Feanna加入Me& 後，最大挑戰是跳舞。在片中，她說：「我一直好想學跳舞，只係以前無機會。因為一開始跳得唔好，令我唔鍾意跳舞，好大壓力。做得唔夠好，好無自信，令我好驚。」樂天的她決定勇敢面對，她說：「我知自己跳得唔夠好，但我有好努力去做。（諗過放棄嗎？）當然唔會，唔可以放棄，我人生冇『放棄』兩個字，答應嗰一刻已經決定全力以赴，跳舞最緊要練習，一定有啲基本嘢可以靠練習練到嘅！」她自稱是「康樂組組長」，主動約Mandy和Vian行街、食飯、Shopping和睇演唱會，建立友誼。

Feanna會主動約Mandy和Vian行街、食飯、Shopping和睇演唱會。（Youtube截圖）

而寰亞音樂首個練習生Vian，本身是學界舞蹈圈的活潑份子，經常參加比賽，獲獎無數，亦曾到韓國交流。這次加入Me& 是機緣巧合由校內師妹推介給唱片公司，過程非常戲劇化。Vian說：「當我喺韓國交流嘅時候，有一日突然收到IG 私信，我以為係騙徒唔理佢，過咗幾日再撳入去對方IG，發現好多我鍾意嘅明星都有Follow佢，可能係真喎！覆咗佢，就開始咗呢個旅程。」Vian承認自己是一個有自信的人，她說：「我做任何事都好自信，尤其是喺鍾意嘅範疇裏，我可以完全地表達到自己，相信自己。」她心願是為自己編舞並登上舞台，表現自己。