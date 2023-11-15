反黑2｜與陳國坤爭做和興盛揸fit人　謝天華：要抹甩Laughing影子

《反黑》第一季嘅神秒背影，到第二季終須揭曉，問到有無信心華麗轉身能成為經典，謝天華表示仍未知道如何出場，一切交由導演宋本中安排。

《反黑2》終於落實開拍，飾演神爺嘅陳惠敏在最後一集時向神秘男子表示「Michael係時候返嚟喇！」等足6年，飾演神秘男子Michael嘅謝天華終於光明正大見人。喺第二季中，Michael由外國返港後，將與由警察變節成和興盛主席嘅「將軍」陳國坤惡鬥，再加上招積、鳳凰等角色，確係值得期待。第一季拍出口碑，作為新加入的一員，謝天華表示有壓力都正常，並謂：「拍出嚟更好睇 ，因為當你遇到好對手時 ，係會提升到自己。」

隨著Michael回歸，和興盛主席「將軍」預告會對方會阻頭阻勢，甚至要置佢於死地。（梁碧玲攝）

而由正變邪嘅陳國坤明顯輕鬆得多，他說：「因為導演寫劇本時，已設定好有新角色去衝擊大家，雖然第一季大家都鍾意， 但第二季唔可能再圍繞返第一季去講 ，山聰、天華嘅加入會帶起瓜葛、磨擦，其實咁先係好，我寧願有好過無，唔通又成班人喺警局咩。同埋我哋俾劇本大家睇時，佢哋都會同邊個對手，個feedback係證明個劇本係得。」陳國坤由張Sir變將軍，他透明第二季已經無得返轉頭，與昔日B1-1手足對立。

劇集拍足一年，雖然單組拍攝，但為保持好狀態，謝天華表 示開拍前都要努力keep fit。（梁碧玲攝）

做過大天二又做過Laughing，謝天華以「有趣、未遇過咁嘅背景」形容Michael一角，對應上一季奸角無好下場，謝天華亦劇透：「所有影視作品壞人都無好下場，但又唔會白白犧牲。有啲反派嘅下場，會得到觀眾同情或者成為經典，有時甚至正派死咗觀眾會拍手，而家似乎興模稜兩可或灰色嘅設計，好似咁先吸引人。」會否想以Michael一角超越Laughing，謝天華表示不會有這種想法：「係會盡量去演Michael而唔會俾大家覺得佢似Laughing，要完全地抹甩Laughing影子。」

「我哋真係聯絡緊外國演員，佢嘅角色係貫穿全劇，大家見到佢時會『我睇過佢！』，所以期待下啦。」（梁碧玲攝）

身為監製之一嘅陳國坤亦謂「最多會多一個標籤 ，但唔會超越，我睇完劇本完全唔覺得似Laughing。」問到除咗Michael一角之外，會否想挑戰其他角色，謝天華秒答：「想做佢（陳國坤）老婆，夠爆炸性啦？」而陳國坤就覺得與張Sir夾到要結婚的地步，所以從未考慮其他角色。「 如果可以會想試小春個角色 ，因為佢角角色好多交集 ，串連太多， 佢由卧底變返警察， 同我經歷係相反，甚至招積都想試 。」