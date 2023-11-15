戀講嘢｜樂宜親揭前度渣男出軌證據　分手回覆超無言

樂宜與Toyz拍拖5年，二人最終以「⋯」分手，並且再見不是朋友。 （IG圖片）

樂宜喺《戀講嘢》分享感情經歷，並謂與前度再見不是朋友，雖然全程未有開名，但由「知名人士」、「前電競世界冠軍」、「喺台灣打拳輸咗」來估計， 樂宜呢位前度應該係Toyz(劉偉健)。

劉偉健（Toyz）曾在台灣涉藏毒被捕。（視覺中國）

樂宜表示當年在Facebook加上對方後，好快就獲得回覆，第一次約會時，對方「全身白色西裝拎住一束白玫瑰」赴會，拍拖初期，對方隨傳隨到兼會接放工，又會去太空館科學館，唔知以為係中學生puppy love。但後來對方為名利變得不擇手段，除咗私下約會女fans外，又在直播時以「港女女友」形容樂直，搞到佢遭到大量haters攻擊，而男方當時同解釋是為咗節目效果。

一提前度，樂宜仍然十分有火，仲話完全唔想知道對方任何消息。

男友其後到台灣受訓，失聯、封鎖來電不斷發生，但戀愛腦嘅樂宜完全未有生氣，仲試過因男友一句得閒，即時推Job飛到台灣，但當人在台灣後，男友全程留在宿舍打機。「一個字蠢，佢講幾句𠱁番我就好開心」樂宜又發現男友會問女粉絲要唔要「上車」（約炮），有次男友返港，但對方叮囑佢千祈唔好上屋企，翌日樂宜到男友屋企時，被保安百般阻止上樓。「佢攔住我，甚至唔俾我搭升降機，好搞笑，我已經唔係心諗咩，係佢見到啲咩，所以唔俾我上去。」而她當時唯有到附近超市，並發短訊給男友，男友15分鐘後回覆她「無嘢喎」，樂宜去到男友屋企時，確實係「無嘢」，但最終從男友電話中睇到「證據」，「睇到啲對話內容，應該係同個女仔上床後嘅親蜜對話。」樂宜表示當時並無任何傷心感覺，而當她以訊息跟對方提出分手戥，男方只回覆「...」五年情告終。