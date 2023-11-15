洪卓立唔排除同劉沛蘅復合 私下仍保有聯絡：萬事皆有可能

歌手洪卓立（ken ）今（15日）現身電影《饑餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》首映禮。而在接受訪問的時候，再次提到感情事時，其大方回答並表示對於有否機會復合可能，其沒有說死強調「萬事皆有可能」。

洪卓立為操Fit而增磅。（葉志明攝）

Ken 為了健身而增磅已達200磅，目前增磅計劃已完成，並開始減胖修身，問到過程是否刻苦時，他就表示：「都幾刻苦，依家開始戒澱粉質食雞胸肉。（呢個增磅健身計劃，如果外人唔清楚，突然間見到暴脹咁多會令人好擔心喎）所以你見我post嘅嘢係見唔到個樣，企喺好遠地方影相。（狂食雞胸會唔會覺得辛苦？）對我來講有少少，因為我都好鍾意食嘢。（依家習慣未？）捱囉。」又揚言修身計劃會去到2月，希望屆時能操練到一個好的效果。

洪卓立對於有否機會復合一事沒有把說話說死。（葉志明攝）

而提到早前宣布與劉沛蘅（Hillary)分手一事，問到目前放低這段感情了嗎？他就表示：「我諗要交代嘅都係story講咗。（之前出活動話對於有冇機會復合，講咗萬事皆可能，似乎講到好玄喎）我又唔想講到咁死，但真係萬事皆有可能，可能性有好多。（依家有保持朋友關係？）我哋有溝通。（分手後有聯絡？）都有聯絡。（分手會唔會覺得可惜？）要交代嘅嘢都喺story講咗。（聖誕節會唔會約見面？）聖誕節我要返內地做嘢。」似乎目前將重心放在工作上。