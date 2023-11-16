不是你不愛你｜葉念琛新作聖誕檔上畫　陳嘉寶受劇本打動參演

由葉念琛執導及編劇浪漫愛情電影新片《不是你不愛你》，繼中秋節推出以浪漫甜蜜為主題的前導海報，今日再有熱鬧開心的「友情版」海報登場。男、女主角：《刻在你心底的名字》文藝感男神陳昊森及籃球女神譚旻萱Mandy，夥同他們在電影中的一班「花園街之友」，齊齊整整在這張全新的海報亮相。

由葉念琛執導及編劇浪漫愛情電影新片《不是你不愛你》，今日再有熱鬧開心的「友情版」海報登場。（資料照片）

一眾新生代演員在拍攝電影後，人氣持續上升，片中一對CP譚旻萱、陳昊森無獨有偶齊齊殺入樂壇，譚旻萱與另外兩位Y2K世代女生黃淑蔓、連家穎組成3人女團「Me&」，隨即掀起全城熱話，頓時成為影壇及樂壇灸手可熱的新人王。；而陳昊森跨界推出首張個人專輯，跨入音樂領域，更被喻為今年台灣樂壇最強勢新人。二人由戲內到戲外，不約而同都走出相似的路徑，令人更期待《不是你不愛你》中潛藏的CP感如何冧爆同時感動觀眾！

鍾晴、周漢寧、陳昊森。（資料照片）

陳嘉寶受劇本打動參演。（資料照片）

而譚旻萱、陳昊森這對CP在電影中，在邂逅的過程中將經歷不少考驗，幸而二人身邊有一班熱血的「義氣死黨」，當中包括在近期口碑票房雙贏的《白日之下》飾演「記者阿亮」的梁仲恆及「院友明仔」的周漢寧。這兩位新生代實力派演員，先後於2022年及2023年分別憑《媽媽的神奇小子》及《燈火闌珊》提名香港電影金像獎最佳新演員，演技嶄露頭角，早已廣受注目。梁仲恆說：「今次拍攝這部電影相當熱鬧，因為戲中一班朋友經常一起出動，有福同享有難同當，所以很快凝成默契。」而周漢寧分享指：「之前大銀幕上跟大家見面的周漢寧，角色都是比較情緒緊張，今次這個角色算是朋友圈子中的氣氛擔當，每次出現都弄得朋友們哭笑不得。」而林家熙Locker同樣是人氣勁升、《闔家辣》、《媽媽的神奇小子》等賣座電影都有他的身影，在YouTube頻道「試當真」及熱播劇集《冰上火花》都是話題角色。

陳昊森。（資料照片）

林𤋮彤。（資料照片）

除了一眾義氣擔當的死黨，陳嘉寶的重要角色同樣令人期待，Anjaylia受劇本打動參演成熟世故的「雪兒」，片中更與陳昊森、譚旻萱及梁仲恆構成微妙的四角關係。而兩大「網絡女神」亦有參與演出，當中包括近日孖黃秋生及林海峰拍攝外賣平台廣告的19歲「廣告女神」林熙彤Hazel，曾獲封港版陳妍希的她，曾拍攝MC張天賦《老派約會之必要》女主角，網絡流量因而人氣急升。而憑《3日2夜》及《愛·回家之開心速遞》為人熟悉的TVB 上位小花鍾晴Karlie，除了顏值，今次在電影中將會展現爆發力。位位都是目前極具人氣的青春派演員，陣容可說相當吸睛！

譚旻萱。（資料照片）

由葉念琛一手包辦編劇、導演及監製的《不是你不愛你》，以花園街為舞台，帶來一個充滿香港本土風味的浪漫愛情故事。幾個在旺角街頭一起成長的好友，在某個盛夏，不約而同地經歷了由愛與情帶來的悲歡離合。當中有夢幻式的初戀，更有暗戀、單戀；亦少不了令人傷心痛哭的失戀。嚐到了甜中有苦的愛情，更有濃得化不開的親情及友情。然而隨著那個夏天過去，一切都成為令他們茁壯成長的難忘回憶。